公益募款帳號被盜用 大同林家後代被控詐欺、洗錢不起訴

財團法人台北市傳德慈善基金會公益募款帳號，遭詐團利用以小額捐款換抽獎機會名義測試匯款，30多名被害人提告幫助詐欺、洗錢，警方將大同集團創辦人林挺生後代、基金會負責人林傳凱函送法辦。台北地檢署認定罪嫌不足不起訴處分。

公益團體帳號被詐團利用詐騙，近年台北101董事長賈永婕「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」、前移民署長莫天虎擔任理事長期間「中華救助總會」的捐款帳戶也被詐團當作測試帳號，案件均被送辦後，檢方不起訴處分。

檢方追查，傳德慈善基金會公益募款帳號提供在官網捐款平台，因屢遭詐團使用，基金會官網刊登標題「溫馨提醒當心詐騙」等語，宣導基金會未在臉書等社群舉辦小額捐款抽獎類似活動，也不會要求民眾匯款換取抽獎資格，如有將款項匯入基金會帳戶，將嚴格執行「退回原匯款帳戶」原則。

利用公益募款帳號詐騙手法為，詐團成員在社群以抽獎、占卜吸引民眾小額捐款，刻意提供公益募款帳號取信被害人，並發送「中獎私訊」要求被害人提供姓名、電話、地址等個資，進一步行騙。

檢方指出，2025年6月至12月間有多筆小額款項存入基金會公益募款帳戶，30多名告訴人匯款前，就有多筆金額匯入，但沒有即時提領或轉出情形，與詐團使用的帳戶情狀有異。此案未傳訊林傳凱到案，林罪嫌不足給予不起訴處分。