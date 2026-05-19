快訊

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

NBA／溫班亞瑪超狂41分、24籃板 馬刺西冠首戰2OT扳倒雷霆

聽新聞
0:00 / 0:00

公益募款帳號被盜用 大同林家後代被控詐欺、洗錢不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

財團法人台北市傳德慈善基金會公益募款帳號，遭詐團利用以小額捐款換抽獎機會名義測試匯款，30多名被害人提告幫助詐欺、洗錢，警方將大同集團創辦人林挺生後代、基金會負責人林傳凱函送法辦。台北地檢署認定罪嫌不足不起訴處分。

公益團體帳號被詐團利用詐騙，近年台北101董事長賈永婕「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」、前移民署長莫天虎擔任理事長期間「中華救助總會」的捐款帳戶也被詐團當作測試帳號，案件均被送辦後，檢方不起訴處分。

檢方追查，傳德慈善基金會公益募款帳號提供在官網捐款平台，因屢遭詐團使用，基金會官網刊登標題「溫馨提醒當心詐騙」等語，宣導基金會未在臉書等社群舉辦小額捐款抽獎類似活動，也不會要求民眾匯款換取抽獎資格，如有將款項匯入基金會帳戶，將嚴格執行「退回原匯款帳戶」原則。

利用公益募款帳號詐騙手法為，詐團成員在社群以抽獎、占卜吸引民眾小額捐款，刻意提供公益募款帳號取信被害人，並發送「中獎私訊」要求被害人提供姓名、電話、地址等個資，進一步行騙。

檢方指出，2025年6月至12月間有多筆小額款項存入基金會公益募款帳戶，30多名告訴人匯款前，就有多筆金額匯入，但沒有即時提領或轉出情形，與詐團使用的帳戶情狀有異。此案未傳訊林傳凱到案，林罪嫌不足給予不起訴處分。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

賈永婕 募款 捐款

延伸閱讀

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

假投資結合AI影片騙翻天 竹市警4個月攔阻1億詐款

詐騙猖獗…４月每天462件 財損1.6億元

網路贈物搭偽賣貨便詐財 刑事局籲勿點陌生網址

相關新聞

公益募款帳號被盜用 大同林家後代被控詐欺、洗錢不起訴

財團法人台北市傳德慈善基金會公益募款帳號，遭詐團利用以小額捐款換抽獎機會名義測試匯款，30多名被害人提告幫助詐欺、洗錢，警方將大同集團創辦人林挺生後代、基金會負責人林傳凱函送法辦。台北地檢署認定罪嫌不足不起訴處分。

影／七旬翁中露胸辣妹溫柔陷阱...台中「看板警」來解救

台中市林姓老翁誤信詐騙集團盜用的露胸美女圖欺騙，誤以為遇到真愛，近日前往銀行，要匯款「介紹費」，行員發現有異報警，警員劉昊與同事到場，成功阻詐，劉昊因阻詐績效優良、外型出眾，也被二分局選為「看板人物」，製成人形宣導立牌，增加阻詐影響力。

外籍移工當車手密集領款露餡 警在租屋處搜出43張提款卡

越南籍黃姓男移工去年加入詐欺集團當車手，9月4日至5日到彰化縣鹿港鎮、和美鎮、伸港鄉的超商ATM提領合計66萬2千元。黃男落網後，辯稱其中1名款項在他加入詐團前匯入，與他無關。彰化地方法院認，黃男尚未提款致洗錢未遂，仍依法判處依執行有期徒刑3年6月。

假投資結合AI影片騙翻天 竹市警4個月攔阻1億詐款

新竹市警察局今公布4月份受理民眾詐騙現況。統計顯示，4月受理詐欺案件344件，財損金額1億5751萬餘元，受理數及財損數與去年同期相比分別下降14.21%及15.88%，1至4月平均受理313件，更比去年同期平均353件減少40件，顯示新竹市防詐宣導與打詐行動已見成效。

少女講手機急哭！Uber司機秒拆詐騙手法 暖心陪報警嘆太遲：千萬別錄影

台灣處處有溫情。一名Uber司機近日在Threads分享，自己載到一名神情緊張的年輕女生，原本只是安靜開車，沒想到途中聽見對方打電話給媽媽，提到「現在出了一點事情」、「這是真的啦真的金管會專員」，讓他立刻警覺可能遇上詐騙。原PO表示，女孩情緒越來越激動，甚至在車上哭了起來，他遞上衛生紙後，忍不住主動詢問「能不能看一下客服LINE」，結果一看就確定是詐騙。

癌女誤信愛情騙子 交5帳戶成共犯還被騙10萬...法官判無罪

新竹陳女罹癌期間誤信網友「偉哲」甜言蜜語，將5個銀行帳戶提款卡與密碼全交給對方，結果帳戶淪為詐騙集團洗錢工具，連自己存款、薪水及姊姊匯入的10萬元也被提領一空。檢方依幫助詐欺等罪起訴，新竹地院認定她也是愛情詐騙受害者，判決無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。