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影／七旬翁中露胸辣妹溫柔陷阱...台中「看板警」來解救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓老翁誤信詐騙集團盜用的露胸美女圖欺騙，誤以為遇到真愛，近日前往銀行，要匯款「介紹費」，行員發現有異報警，警員劉昊與同事到場，成功阻詐，劉昊因阻詐績效優良、外型出眾，也被二分局選為「看板人物」，製成人形宣導立牌，增加阻詐影響力。

第二警分局永興派出所15日早上10時許接獲轄內銀行通報，七旬林姓老翁近日透過網路交友平台，認識一名女子，對方不僅天天噓寒問暖，還傳送多張美女照片博取信任，隨後以「需先支付介紹費才能安排見面」為由要求匯款，林男深陷愛情陷阱，專程前往銀行準備匯款，幸好行員察覺有異，立即通報警方到場。

巡佐劉勤昌、警員劉昊到場，劉昊聽完林男描述刻識破這是典型「假交友、真詐財」手法，耐心分析詐騙集團慣用套路，直言「真正想認識你的人，不會還沒見面就先跟你拿錢」，一句話瞬間點醒林翁，讓他當場驚覺自己差點成了詐騙肥羊。

林翁也說，因渴望尋找人生第二春，加上對方甜言蜜語攻勢太猛烈，才一時失去戒心，好在銀行與員警聯手即時攔阻，才沒讓辛苦積蓄落入詐團口袋。

第二警分局表示，警員劉昊與女警欒佺蓁等多位分局內警員，因外型出眾、阻詐績效良好，選出作為分局的阻詐看板人物，製作人形立牌，去年已完成，用於治安會議或有宣導活動，民眾詢問度高，有助於提高阻詐影響力。

第二警分局提醒，網路交友詐騙常利用民眾對感情的期待，以俊男美女照片、溫情關懷話術降低戒心，再以各種理由要求匯款或購買點數。民眾務必記得「網戀可以談，談錢要警覺」，只要對方尚未見面便提及金錢往來，幾乎可判定為詐騙，如遇可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以免受騙上當。

第二警分局女警欒佺蓁被分局選為阻詐看板人物。圖／第二警分局提供
第二警分局女警欒佺蓁被分局選為阻詐看板人物。圖／第二警分局提供

台中市林姓老翁誤信詐團美人計，顯遭詐騙金錢，第二警分局警員劉昊等人，獲報到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市林姓老翁誤信詐團美人計，顯遭詐騙金錢，第二警分局警員劉昊等人，獲報到場阻詐。圖／第二警分局提供

第二警分局替局內多名警員製成人形立牌，用於治安座談會等場合，增加阻詐影響力。圖／第二警分局提供
第二警分局替局內多名警員製成人形立牌，用於治安座談會等場合，增加阻詐影響力。圖／第二警分局提供

第二警分局警員劉昊被分局選為阻詐看板人物。圖／第二警分局提供
第二警分局警員劉昊被分局選為阻詐看板人物。圖／第二警分局提供

台中市林姓老翁誤信詐團美人計，顯遭詐騙金錢，第二警分局警員劉昊等人，獲報到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市林姓老翁誤信詐團美人計，顯遭詐騙金錢，第二警分局警員劉昊等人，獲報到場阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 台中

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