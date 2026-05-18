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外籍移工當車手密集領款露餡 警在租屋處搜出43張提款卡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

越南籍黃姓男移工去年加入詐欺集團當車手，9月4日至5日到彰化縣鹿港鎮、和美鎮、伸港鄉的超商ATM提領合計66萬2千元。黃男落網後，辯稱其中1名款項在他加入詐團前匯入，與他無關。彰化地方法院認，黃男尚未提款致洗錢未遂，仍依法判處依執行有期徒刑3年6月。

判決書指出，阮孟雄、阮明進（所涉詐欺案件由檢警另案調查），與真實身分不詳、綽號「阿新」越南籍男子，及通訊軟體Telegram用戶名稱或ID各為「麗芬」、「激活專員梓悅」、「開通經理林茹夢」等11人，及通訊軟體LINE名稱為「陳淑玲」。「徐茂棋」、「小琪老師」等10人組成的詐欺集團，去年8月至9月在臉書、IG、抖音、X、Tinder等網際網路，對公眾散布虛假時的交友約會、網路遊戲、理財投資等欺詐廣告，使吳姓等11名被害人加入詐團Telegram、LINE。

吳姓等11名被害人誤信假交友、假購物、假投資，各匯款2萬1千元至10萬元到至少9個人頭帳戶，合計被詐75萬1160元，詐團成員「阿新」、「Joker」等人拿到人頭帳戶的金融卡及密碼，交給阮孟雄、阮明進、黃姓車手提款，贓款轉交阮明進、「阿新」再交給詐團不明成員。

黃姓車手在和美鎮租屋，被員警發現形跡可疑，循線到他的租屋處徵得他同意搜索，當場搜出阮孟雄、阮明進、「阿新」3名詐團成員的提款卡，及現金11萬9千多元、43張提款卡等證物。黃姓車手在院審時對大多數案件犯行坦承不諱，唯1件贓款他辯稱9月3日才加入詐團，被害人8月26日匯款，跟他提領無關。法院認為，尚未提領是洗錢未遂，最後仍被提領，還是有關係。

彰化地院審結，黃男雖坦承犯行，惟未與被害人達成和解的態度及提款金額，兼衡自述智識程度、來台在工廠工作、家庭經一狀情狀，依犯三人以上共同以網際網路對公眾犯散布而犯詐欺取財罪11罪，判處應執行有期徒刑3年6月，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

越南籍黃姓移工當車手，警方在他的租屋處搜索出43張提款卡，查出他提領66萬多元，彰化地方法院依犯三人以上共同以網際網路對公眾犯散布而犯詐欺取財罪11罪，判處應執行有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影
越南籍黃姓移工當車手，警方在他的租屋處搜索出43張提款卡，查出他提領66萬多元，彰化地方法院依犯三人以上共同以網際網路對公眾犯散布而犯詐欺取財罪11罪，判處應執行有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影

詐團 車手

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