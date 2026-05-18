外籍移工當車手密集領款露餡 警在租屋處搜出43張提款卡

越南籍黃姓男移工去年加入詐欺集團當車手，9月4日至5日到彰化縣鹿港鎮、和美鎮、伸港鄉的超商ATM提領合計66萬2千元。黃男落網後，辯稱其中1名款項在他加入詐團前匯入，與他無關。彰化地方法院認，黃男尚未提款致洗錢未遂，仍依法判處依執行有期徒刑3年6月。

判決書指出，阮孟雄、阮明進（所涉詐欺案件由檢警另案調查），與真實身分不詳、綽號「阿新」越南籍男子，及通訊軟體Telegram用戶名稱或ID各為「麗芬」、「激活專員梓悅」、「開通經理林茹夢」等11人，及通訊軟體LINE名稱為「陳淑玲」。「徐茂棋」、「小琪老師」等10人組成的詐欺集團，去年8月至9月在臉書、IG、抖音、X、Tinder等網際網路，對公眾散布虛假時的交友約會、網路遊戲、理財投資等欺詐廣告，使吳姓等11名被害人加入詐團Telegram、LINE。

吳姓等11名被害人誤信假交友、假購物、假投資，各匯款2萬1千元至10萬元到至少9個人頭帳戶，合計被詐75萬1160元，詐團成員「阿新」、「Joker」等人拿到人頭帳戶的金融卡及密碼，交給阮孟雄、阮明進、黃姓車手提款，贓款轉交阮明進、「阿新」再交給詐團不明成員。

黃姓車手在和美鎮租屋，被員警發現形跡可疑，循線到他的租屋處徵得他同意搜索，當場搜出阮孟雄、阮明進、「阿新」3名詐團成員的提款卡，及現金11萬9千多元、43張提款卡等證物。黃姓車手在院審時對大多數案件犯行坦承不諱，唯1件贓款他辯稱9月3日才加入詐團，被害人8月26日匯款，跟他提領無關。法院認為，尚未提領是洗錢未遂，最後仍被提領，還是有關係。

彰化地院審結，黃男雖坦承犯行，惟未與被害人達成和解的態度及提款金額，兼衡自述智識程度、來台在工廠工作、家庭經一狀情狀，依犯三人以上共同以網際網路對公眾犯散布而犯詐欺取財罪11罪，判處應執行有期徒刑3年6月，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。