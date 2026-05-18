假投資結合AI影片騙翻天 竹市警4個月攔阻1億詐款

新竹市警察局今公布4月份受理民眾詐騙現況。統計顯示，4月受理詐欺案件344件，財損金額1億5751萬餘元，受理數及財損數與去年同期相比分別下降14.21%及15.88%，1至4月平均受理313件，更比去年同期平均353件減少40件，顯示新竹市防詐宣導與打詐行動已見成效。

警方指出，今年1至4月期間破獲13件詐欺集團案，查獲147名成員，並查扣汽車、現金、不動產及虛擬貨幣等不法資產，總價值近1700萬元；另透過警銀合作成功攔阻民眾遭詐匯款9171萬元，累計阻斷詐團金流超過1億800萬元。

警方分析，近期以「假投資」最為猖獗，詐團結合YouTube等影音平台與AI深偽技術，冒用財經名人製作假投資訊息，吸引民眾加入通訊軟體投資群組，再以「保證獲利、低風險」等話術誘騙匯款。

日前就有一名陳姓男子險些遭詐2500萬元。陳男前往銀行欲結清帳戶存款並匯往指定帳戶，面對行員與警方關心時一度堅稱投資合法，甚至依照詐團提供的「教戰守則」應對。警方緊急聯繫其妻女到場勸說，並分析黃金投資詐騙常見手法，陳男才驚覺受騙，及時取消匯款，成功保住鉅款。

警察局長陳源輝表示，警方將持續追查利用深偽技術製作的假投資廣告，並積極通報、下架涉詐社群帳號及網站，從源頭阻斷詐騙訊息流傳。他提醒民眾，投資前務必透過金管會、臺灣證券交易所等官方管道查證業者資格，不要輕信網路上陌生人的投資推薦。

警方也提醒，詐團近來常搭配時事，包裝「AI智算中樞」、「金融平權革命」等科技名詞，並利用假交易平台營造獲利假象，待被害人想提領獲利時，再要求繳交保證金或加碼投資，甚至誘騙抵押房產借貸。警方呼籲，若接觸不明投資廣告或可疑投資群組，應提高警覺，必要時可撥打165反詐騙專線查證，避免落入陷阱。