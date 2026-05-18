少女講手機急哭！Uber司機秒拆詐騙手法 暖心陪報警嘆太遲：千萬別錄影

一名Uber司機載到神情緊張的年輕女生，立刻察覺她遇到詐騙。金融詐騙示意圖，非新聞當事人、非新聞現場。 示意圖／AI生成

台灣處處有溫情。一名Uber司機近日在Threads分享，自己載到一名神情緊張的年輕女生，原本只是安靜開車，沒想到途中聽見對方打電話給媽媽，提到「現在出了一點事情」、「這是真的啦真的金管會專員」，讓他立刻警覺可能遇上詐騙。原PO表示，女孩情緒越來越激動，甚至在車上哭了起來，他遞上衛生紙後，忍不住主動詢問「能不能看一下客服LINE」，結果一看就確定是詐騙。

原PO透露，事情起因於女孩上網購物時，賣家要求她先到全家線上下單，但第一次交易失敗後，對方聲稱「沒有實名認證」，要求聯繫假客服LINE協助。之後操作第二次交易，仍顯示失敗，接著對方再提供「假金管會專員」LINE，並以「高風險帳戶」、「名下帳戶可能被凍結」等話術恐嚇她。女孩因此依照要求，提供金融提款卡上的號碼，還進行多筆小額轉帳，甚至全程錄製手機畫面傳給對方。

原PO表示，女孩其實中間就曾覺得怪怪的，但賣家不斷施壓「我帳戶被凍結了」、「你現在就要處理你的問題，不然我要報警了」，甚至還傳來一張全家APP通知「交易失敗，你的帳戶被凍結」的假截圖，讓她越來越慌張。原PO還在路途中幫女孩接起「金管會專員」電話，對方一下自稱姓國、一下又改口姓丁，甚至還帶有大陸口音，讓他直搖頭。

原PO趁機向女孩解釋這是詐騙手法，也提醒幾個關鍵重點，包括「沒有任何金融機關會要求你用多筆小金額轉帳給自己，更不可能要求銀幕錄製」、「金管會不可能透過社群軟體處理帳戶問題」。他也直言，「到底誰會請來一個大陸人來當台灣金管會的專員？」最後他趕緊載女孩到派出所報案，並陪她進警局，直到確認對方情緒穩定後才離開。

原PO感嘆，自己發現得太晚，已經來不及攔截詐團把錢領走，但仍希望藉由分享提醒更多人，「在你把錄製銀幕的影片傳給對方之後，只要一瞬間你的錢真的就拿不回來！」他也特別呼籲，社會經驗不足的年輕人或長輩更容易成為目標，如果遇到類似情況，一定要先冷靜確認，「真的不知道就打165」。

其實「假金管會專員」詐騙早已不是第一次出現。前年底就有一名網友在Threads分享，接到自稱是「金管會銀行局專員」的電話，對方不但能說出全名、身分證字號與手機號碼，還聲稱原PO曾在京城銀行開戶，並在線上申請解除管制帳戶，因資料不齊全才會致電通知。

不過該名網友立刻發現漏洞，當場反問「我根本沒有京城商銀帳戶，何來帳戶管制問題」、「如果能線上解除，為何不能線上補資料？」，直言整套邏輯「狗屁不通」。事後再撥打165反詐騙專線確認，也證實確實是詐騙電話。