癌女誤信愛情騙子 交5帳戶成共犯還被騙10萬...法官判無罪

新竹陳女罹癌期間誤信網友「偉哲」甜言蜜語，將5個銀行帳戶提款卡與密碼全交給對方，結果帳戶淪為詐騙集團洗錢工具，連自己存款、薪水及姊姊匯入的10萬元也被提領一空。檢方依幫助詐欺等罪起訴，新竹地院認定她也是愛情詐騙受害者，判決無罪。

判決書指出，陳女於2024年11月間，在網路上結識LINE暱稱「偉哲」的男子，雙方互動密切，對方還以「老婆」稱呼她。陳女因罹癌身心狀況不佳，逐漸對對方產生依賴與信任。

後來「偉哲」聲稱因公司業績問題，需要借用帳戶周轉，並保證不會動用帳戶內存款，陳女因此將名下第一銀行、台企銀、玉山、凱基及台新等5個帳戶提款卡及密碼交給對方。

檢方調查，詐團取得帳戶後，陸續以假投資股票、假投資虛擬貨幣等手法，詐騙11名被害人匯款，金額從3萬元到20萬元不等，多筆款項匯入陳女帳戶後又迅速轉出，因此依幫助詐欺、幫助洗錢及無正當理由提供3個以上帳戶等罪起訴。

不過法官認為，陳女交出帳戶前，裡頭仍有不少自己資金，包括凱基帳戶內還有11萬餘元、第一銀行帳戶後續還有薪資3萬餘元入帳，甚至姊姊匯給她的10萬元也被提領一空。如果她早知帳戶將遭詐團利用，理應先將存款轉走，不可能放任自己財產暴露在風險中。

法官也勘驗雙方LINE對話，認為「偉哲」長期以甜言蜜語哄騙陳女，讓她誤信雙方為男女朋友關係，甚至已把對方視為未來丈夫。陳女不僅交出帳戶，後續還曾依指示刷卡買黃金換現金匯款給對方，顯示她本身也是遭愛情詐騙利用，而非故意協助詐團犯案。

法官認為，檢方提出的證據不足以證明陳女主觀上具有幫助詐欺或洗錢犯意，也無法證明她明知對方是詐騙集團仍交付帳戶，最終判決無罪。