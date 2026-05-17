快訊

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

布局黑吃黑詐團贓款分得6千元 男遭彰院判1年5月

中央社／ 彰化17日電

莊姓男子與同夥密謀向詐騙集團黑吃黑，找來2名男子加入詐團擔任取款車手及收水手，得手贓款後朋分；彰化地院將莊男依犯共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處1年5月刑期。

根據彰化地方法院判決書，莊男等3人因覬覦詐騙集團所得款項，預謀黑吃黑，透過同夥向黃姓詐團成員引薦2名男子，其中1人擔任車手，另1人擔任收水手，負責接送車手及轉交贓款給上層。

詐團其餘成員於民國110年期間，先後佯裝電信客服人員及警員致電被害人，謊稱其積欠電信費、身分證遭冒用涉及刑事案件，要求交付現金及提款卡作為公證。

被害人信以為真，依指示將新台幣14萬元現金及存摺裝入信封，放入車輛置物箱後停放路邊離去；車手隨後前往拿取，再搭乘收水手車輛離開，帶贓款前往莊男住處，未交給黃姓成員。

莊男分得贓款6000元，其餘人分得1萬2500元至9萬6500元不等；事後黃姓成員察覺遭黑吃黑，毆打車手等人報復。

彰化地院表示，莊男等人謀議黑吃黑，除造成被害人財產損害，也影響社會秩序，考量莊男犯後願認罪，並有意賠償被害人損害，但因被害人已死亡無法和解，將莊男依犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月，並沒收犯罪所得。全案可上訴。

詐騙集團 詐團 贓款

延伸閱讀

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

獨／調查官淪詐團車手！負債百萬痛哭求輕判 仍獲3年6月刑

AI變聲公關小姐 戀愛詐騙10名宅男數百萬元 檢警搜索拘提20餘人

想看GD演唱會！幣想詐嫌辯買機票沒要逃 法院不信駁回繼續羈押

相關新聞

假聾啞、騙愛心！金髮俄女宜蘭挨家戶賣百元國旗 驚傳民眾受騙

很多縣市出現「外籍人士賣旗籌旅費」手法，悄悄入侵宜蘭！在宜蘭冬山路三段上班的蔡姓女子貼文爆料，一名外籍金髮女子昨天傍晚挨家挨戶進入沿線店家，遞出寫有價格的紙張並比手畫腳，以每支100元的價格兜售小國旗，她買了之後覺得有異，撥打110反映才知被騙，呼籲大家別上當。

25歲女陷網戀詐騙被要求「買50萬元點數卡」 她寫字條向行員求救

一名25歲女子陷網戀詐騙，被要求買50萬元點數卡，她日前到銀行要領現金時顫抖寫字條向行員求救，台中豐原警方到場勸阻，保住她辛苦積蓄。

詐團車手虛構犯罪情節耗費偵查資源 5罪各判刑1年3月

蔡姓、蘇姓男子主持假幣商水房集團，旗下成員成立「喵星人商舖」、「誠品商舖」等虛擬貨幣買賣商舖，配合詐騙集團機房運作，鄭姓男子加入擔任車手並提供帳戶，提領許姓等5名被害人合計92萬多元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪等五罪，各處有期徒刑1年3月。

相親遇「ABC高富帥」送20萬人民幣生活費 女業務寄5張提款卡慘淪人頭

30歲的醫療器材女業務今年3月在臉書看到「優質ABC相親活動」廣告，結識一名自稱在美國出生長大、財富自由的周姓男子，兩人靠著全英文甜言蜜語轟炸，迅速陷入熱戀，不料，男方以「送20萬人民幣生活費」為由，誘騙女業務寄出5張銀行提款卡，直到帳戶全遭凍結，女業務才驚覺淪為詐騙集團的洗錢工具。

想看GD演唱會！幣想詐嫌辯買機票沒要逃 法院不信駁回繼續羈押

曾是全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市負責人尤姓兄弟也涉案，年初已被依加重詐欺罪判2年10月，1名楊姓共犯潛逃泰國日前落網遭羈押，他抗告求交保，稱買機票是要去日本看韓星G-DRAGON演唱會並非要逃，法院不採信駁回。

女子與人面交150萬驚覺被詐騙 車手被追捕…自撞電桿釀1命危4傷

35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，阮女懷疑遭詐欺，立即報案，員警透過監視器畫面追查，不料許男一行人在追捕過程中，在楊梅區高鐵南路八段與民有路一段路口自撞電桿，4人受傷，1人當場失去生命徵象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。