布局黑吃黑詐團贓款分得6千元 男遭彰院判1年5月

莊姓男子與同夥密謀向詐騙集團黑吃黑，找來2名男子加入詐團擔任取款車手及收水手，得手贓款後朋分；彰化地院將莊男依犯共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處1年5月刑期。

根據彰化地方法院判決書，莊男等3人因覬覦詐騙集團所得款項，預謀黑吃黑，透過同夥向黃姓詐團成員引薦2名男子，其中1人擔任車手，另1人擔任收水手，負責接送車手及轉交贓款給上層。

詐團其餘成員於民國110年期間，先後佯裝電信客服人員及警員致電被害人，謊稱其積欠電信費、身分證遭冒用涉及刑事案件，要求交付現金及提款卡作為公證。

被害人信以為真，依指示將新台幣14萬元現金及存摺裝入信封，放入車輛置物箱後停放路邊離去；車手隨後前往拿取，再搭乘收水手車輛離開，帶贓款前往莊男住處，未交給黃姓成員。

莊男分得贓款6000元，其餘人分得1萬2500元至9萬6500元不等；事後黃姓成員察覺遭黑吃黑，毆打車手等人報復。

彰化地院表示，莊男等人謀議黑吃黑，除造成被害人財產損害，也影響社會秩序，考量莊男犯後願認罪，並有意賠償被害人損害，但因被害人已死亡無法和解，將莊男依犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月，並沒收犯罪所得。全案可上訴。