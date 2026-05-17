網路贈物搭偽賣貨便詐財 刑事局籲勿點陌生網址

刑事局今天表示，有詐騙集團於網路社群平台假意送物名義誘騙，再傳送偽賣貨便網站網址詐財，例如有民眾欲索取白沙屯媽祖壓轎金反而財損新台幣3萬元，呼籲勿點陌生網址連結。

警政署刑事局詐欺犯罪防制中心下午發布新聞稿表示，近期有歹徒於網路社群平台臉書、脆及IG等處，鎖定買/賣家或假意贈物（像是送iPhone、筆電及媽祖結緣品等）等名義誘騙民眾，進而互加LINE好友進行聯繫。

同時，歹徒再傳送偽冒7-11賣貨便或全家好賣+等知名品牌網站，要求用指定賣場寄送貨物，一旦民眾操作假網站後則會立即跳出「未完成金流簽署」、「需實名制認證」等訊息，順勢引導民眾聯繫假客服，對方再指示民眾開啟無卡提款、操作轉帳及誘騙翻拍（QR Code）付款碼等方式詐騙民眾財產。

刑事局說，甚至有民眾正被假客服誘騙時，原先的假買/賣家還會同時發訊轟炸民眾，稱其操作失誤造成帳戶遭凍結，謊稱家中小孩急需住院開刀卻付不出手術費，或佯稱有家暴傾向的老公發現帳戶遭凍結後又出手毆打，以情緒勒索方式獲取受騙民眾同情，心急之下更易輕信假客服的誘騙話術。

由於上述詐騙行為涉及刑法詐欺罪，刑事局表示，民眾若遭遇此類犯罪手法，均可檢具相關事證至鄰近警察機關報案；並呼籲「勿點陌生網址連結」、「二次查證交易平台網站真實性」、「賣貨便無需實名認證、金流簽署」、「真客服不會加LINE，更不會開視訊」、「遇到情緒勒索先冷靜」、「不傳帳戶資料」、「不轉傳（QR Code）付款碼」等防詐原則。

近期民眾小惠（化名）就在脆上看見有人發文稱要贈送白沙屯媽祖壓轎金，且還附上個人身分證以示非詐騙，信以為真的小惠隨即加入發文者聯繫方式洽詢，並獲得對方提供的7-11賣貨便網址，小惠點選後看見的網站畫面和官方雷同，但填完資料後卻跳出「需實名制認證」提醒。

歹徒緊接著謊稱只要聯繫客服驗證後即可，小惠正和客服聯繫時，就收到發文者瘋狂傳訊稱其賣場遭封鎖、帳戶被凍結，不斷質疑小惠，且稱自己快被家暴夫打死，驚慌失措的小惠便急忙依客服指示開啟無卡提款，並將產生的取款序號QR Code截圖給客服，未料就收到銀行訊息稱帳戶遭無卡提款3萬元，這才驚覺被詐騙。

另一名大學生阿民（化名）為韓國團體粉絲，平常喜歡蒐集大量韓團周邊商品，也會使用臉書轉售限量周邊賺外快，他日前收到買家私訊說要買韓團小卡並提供宅配通LINE帳號取貨，隨後稱已匯款但訂單、帳戶卻遭凍結，故意賴說是阿民作為而導致。

偽裝買家的歹徒再假稱小孩住院急需付手術費，信以為真的阿民趕緊聯繫買家提供的宅配通LINE客服，並依其指示開啟LINE「派對模式」中的分享螢幕畫面功能，客服以金流簽署驗證為由，要求阿民操作電子支付APP，直到阿民收到電子支付APP通知已付款5萬元，才發現落入詐騙陷阱。