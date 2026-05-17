金髮俄女宜蘭「裝聾啞」賣國旗 報警未受理網熱議：移民署不抓嗎？

很多縣市出現「外籍人士賣旗籌旅費」手法，悄悄入侵宜蘭！在宜蘭冬山路三段上班的蔡姓女子貼文爆料，一名外籍金髮女子昨天傍晚挨家挨戶進入沿線店家，遞出寫有價格的紙張並比手畫腳，以每支100元的價格兜售小國旗，她買了之後覺得有異，撥打110反映才知被騙，呼籲大家別上當。

蔡女表示，當時她抱持做愛心的心態詢問對方「是否親手製作」、「來自哪個國家」，對方隨即以手機打字表明自己是俄羅斯人，頻頻點頭疑似聾啞。

互動過程中，蔡女感覺對方似乎聽得懂部分中文，眼神閃爍，懷疑其「裝聾啞」牟利。雖然當下仍花費100元購買，但事後越想越怪，上網搜尋「俄羅斯、賣旗子」，才驚覺全台早已有多起類似的「假聾啞、真騙愛心」案例。

蔡女事後撥打110反映，希望警方提醒周邊商家注意。不過，宜蘭警方初步認為，該行為屬於個人買賣，對方並未強迫消費，因此並未受理。

然而，此類案例過去在中部、高雄皆曾引發強烈爭議。當時多名俄羅斯籍男女也是持小國旗向民眾「贊助旅費」，事後均被移民署查出「持觀光簽證卻從事非法販售行為」，認定違反簽證目的，依法強制遣返。

宜蘭警方未受理此案也引發地方討論，商家呼籲相關單位應積極介入，希望警方與移民署聯手揪出這些假詐騙。

「外籍人士賣旗籌旅費」出現宜蘭，圖中外籍金髮女子挨家挨戶進入冬山鄉沿線店家，遞出寫有價格的紙張並比手畫腳，以每支100元的價格兜售小國旗，有人買了之後才發現被騙。圖／民眾提供