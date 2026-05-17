25歲女陷網戀詐騙被要求「買50萬元點數卡」 她寫字條向行員求救

一名25歲女子陷網戀詐騙，被要求買50萬元點數卡，她日前到銀行要領現金時顫抖寫字條向行員求救，台中豐原警方到場勸阻，保住她辛苦積蓄。

蔡姓女子日前透過社群平台Threads認識一名男網友，原以為將展開一段浪漫戀情，未料卻落入詐騙集團設下的「假交友真詐財」陷阱。雙方相談甚歡並相約見面後，一名自稱男網友經紀人的「勇哥」突然出面，以「見面驗證」為由要求蔡女提供身分證翻拍照片，再以掌握其個資為由恫嚇，要求購買50萬元遊戲點數卡。

蔡女心生畏懼，到銀行提領現金時，以「遞紙條」方式悄悄向行員求救，行員察覺異狀後立即通報警方，豐原警分局豐原派出所警員趙覺元、洪祥傑本月12日下午5時15分接獲轄內銀行通報，警方到場了解。

蔡女說，她要和男網友見面前絡，突然出現一名自稱對方經紀人的「勇哥」，要求她先提供身分證照片作為「身分驗證」。蔡女不疑有他，將證件拍照傳送給對方，未料隨即遭對方以掌握個資與住處為由進行恫嚇。對方隨後要求蔡女購買遊戲點數卡，聲稱以此作為「見面保證金」，否則將對其不利。她因擔心個資外洩及人身安全，在恐懼之下依指示從彰化到豐原準備提領50萬元購買點數卡。

因擔心被詐騙集團監控，蔡女到銀行後始終不敢直接說明情況，顫抖寫下紙條向行員求助。警方獲報後，立即將蔡女帶至一旁安撫情緒，向她說明，凡是以「點數卡驗證身分」、「交友保證金」等理由要求購買遊戲點數者，幾乎都是典型交友詐騙手法。經警方與銀行人員耐心勸說後，蔡女才驚覺自己遭到詐騙，隨即封鎖相關聯絡帳號，成功保住50萬元存款。

豐原派出所所長黃登貴提醒，網路交友應提高警覺，切勿輕易提供身分證件、帳戶等個人隱私資料，更不要依照網友指示購買遊戲點數卡或匯款。如有任何疑慮，應立即撥打110、165反詐騙專線查詢，或至鄰近派出所尋求諮詢，才能保護好自身財產安全。