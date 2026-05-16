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詐團車手虛構犯罪情節耗費偵查資源 5罪各判刑1年3月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

蔡姓、蘇姓男子主持假幣商水房集團，旗下成員成立「喵星人商舖」、「誠品商舖」等虛擬貨幣買賣商舖，配合詐騙集團機房運作，鄭姓男子加入擔任車手並提供帳戶，提領許姓等5名被害人合計92萬多元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪等五罪，各處有期徒刑1年3月。

判決書表示，鄭男民國112年間加入蔡、蘇二人主持的詐欺集團假幣商水房集團（水房集團非彰化地方法院審理範圍），水房集團旗下有「喵星人商舖」、「誠品商舖」、「鴻運商行」、「星星商舖」等虛貨幣買賣商舖，配合詐騙集團機運作。

詐騙集團介紹被害人向水房集團購買虛擬貨幣，配合將被害人款項轉為虛擬貨幣轉入詐團指定的錢包，鄭男是水房集團的車手，提供帳戶給水團洗錢，也依指示自民國112年7月到8月之間提領許姓等5名被害人合計92萬8999元。被害人發現上當，報警處理，警方循線逮捕鄭男。

彰化地院審酌，鄭男在偵查中否認犯行，在院審中坦承犯行並繳回犯罪所得3千元，但在偵查中虛構犯罪情節，提出不實資料，耗費檢察官偵查資源，然考量鄭男在詐欺案中的角色分工及參與程度，及審酌鄭男學歷、工作、家庭狀況等一切情況，各量處如主文所示之刑。

詐騙集團介紹被害人向水房集團購買虛擬貨幣，配合將被害人款項轉為虛擬貨幣轉入詐團指定的錢包，鄭男是水房集團的車手，提供帳戶給水團洗錢。 示意圖／AI生成
詐騙集團介紹被害人向水房集團購買虛擬貨幣，配合將被害人款項轉為虛擬貨幣轉入詐團指定的錢包，鄭男是水房集團的車手，提供帳戶給水團洗錢。 示意圖／AI生成

虛擬貨幣 詐騙集團 車手

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