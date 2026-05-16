相親遇「ABC高富帥」送20萬人民幣生活費 女業務寄5張提款卡慘淪人頭

30歲的醫療器材女業務今年3月在臉書看到「優質ABC相親活動」廣告，結識一名自稱在美國出生長大、財富自由的周姓男子，兩人靠著全英文甜言蜜語轟炸，迅速陷入熱戀，不料，男方以「送20萬人民幣生活費」為由，誘騙女業務寄出5張銀行提款卡，直到帳戶全遭凍結，女業務才驚覺淪為詐騙集團的洗錢工具。

刑事局指出，該名女業務與周男加LINE後，對方聲稱從小在美國長大、不擅長講國語，雙方皆以英文傳訊息，期間男方不斷營造「高富帥」人設，稱早年投資有成、有房有車，還透露未來打算帶她赴美生活。

男方每日噓寒問暖，雙方3月底迅速成為情侶，交往僅一個月，男方便稱因投資稅務問題需回美國一趟，更為了「取信」女友，大方表示願意將近期投資獲利的20萬人民幣（折合台幣90餘萬元）送她，當作接下來一個月的生活費。

周男以「金額過大」為由，要求女業務提供5個不同銀行的帳戶分批匯款，女業務除了提供自己名下的3個帳戶，還向胞兄借了2個帳戶，隨後周男更說「香港外匯管理中心要作金流查證」，要她把這5個帳戶的提款卡快遞寄給銀行以確認帳戶「乾淨」。

上月20日，女業務興沖沖地從便利商店寄出5張金融卡，不料短短3天，這5個帳戶立刻被詐騙集團當人頭帳戶大量匯入贓款，23日起陸續有被害人向警方報案，導致女業務和胞兄的帳戶紛紛遭到凍結。警方通知到案時，女業務才驚覺被詐團利用。

刑事局預防科表示，近年「假相親、真詐騙」手法不斷翻新，過去詐團多以「穩賺不賠的投資」或「出金需繳保證金」來騙取財物，近期則利用「欲匯款給對方當生活費、零用錢」的甜言蜜語，誘騙被害人交出帳戶和提款卡。

警方呼籲，若整段感情進展異常快速、短期內進入熱戀、論及承諾，且對方主動提及要給大筆金錢，卻要求配合提供多個帳戶或寄出提款卡、存摺，絕對是詐騙陷阱。

警方強調，交付金融卡供他人使用已觸犯洗錢防制法，情節嚴重者（如提供3個以上帳戶）可處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金；即便未達刑罰程度，也會面臨警察機關「告誡」，5年內將被禁止新開戶，舊有帳戶的網銀、電支功能也會被停用，每日轉帳提款上限更會被降至1萬元，嚴重影響個人信用與生活便利性。