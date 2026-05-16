快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

相親遇「ABC高富帥」送20萬人民幣生活費 女業務寄5張提款卡慘淪人頭

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

30歲的醫療器材女業務今年3月在臉書看到「優質ABC相親活動」廣告，結識一名自稱在美國出生長大、財富自由的周姓男子，兩人靠著全英文甜言蜜語轟炸，迅速陷入熱戀，不料，男方以「送20萬人民幣生活費」為由，誘騙女業務寄出5張銀行提款卡，直到帳戶全遭凍結，女業務才驚覺淪為詐騙集團洗錢工具。

刑事局指出，該名女業務與周男加LINE後，對方聲稱從小在美國長大、不擅長講國語，雙方皆以英文傳訊息，期間男方不斷營造「高富帥」人設，稱早年投資有成、有房有車，還透露未來打算帶她赴美生活。

男方每日噓寒問暖，雙方3月底迅速成為情侶，交往僅一個月，男方便稱因投資稅務問題需回美國一趟，更為了「取信」女友，大方表示願意將近期投資獲利的20萬人民幣（折合台幣90餘萬元）送她，當作接下來一個月的生活費。

周男以「金額過大」為由，要求女業務提供5個不同銀行的帳戶分批匯款，女業務除了提供自己名下的3個帳戶，還向胞兄借了2個帳戶，隨後周男更說「香港外匯管理中心要作金流查證」，要她把這5個帳戶的提款卡快遞寄給銀行以確認帳戶「乾淨」。

上月20日，女業務興沖沖地從便利商店寄出5張金融卡，不料短短3天，這5個帳戶立刻被詐騙集團當人頭帳戶大量匯入贓款，23日起陸續有被害人向警方報案，導致女業務和胞兄的帳戶紛紛遭到凍結。警方通知到案時，女業務才驚覺被詐團利用。

刑事局預防科表示，近年「假相親、真詐騙」手法不斷翻新，過去詐團多以「穩賺不賠的投資」或「出金需繳保證金」來騙取財物，近期則利用「欲匯款給對方當生活費、零用錢」的甜言蜜語，誘騙被害人交出帳戶和提款卡。

警方呼籲，若整段感情進展異常快速、短期內進入熱戀、論及承諾，且對方主動提及要給大筆金錢，卻要求配合提供多個帳戶或寄出提款卡、存摺，絕對是詐騙陷阱。

警方強調，交付金融卡供他人使用已觸犯洗錢防制法，情節嚴重者（如提供3個以上帳戶）可處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金；即便未達刑罰程度，也會面臨警察機關「告誡」，5年內將被禁止新開戶，舊有帳戶的網銀、電支功能也會被停用，每日轉帳提款上限更會被降至1萬元，嚴重影響個人信用與生活便利性。

刑事局表示，近年「假相親、真詐騙」手法不斷翻新，過去詐團多以「穩賺不賠的投資」或「出金需繳保證金」來騙取財物，近期則是利用「欲匯款給對方當生活費、零用錢」的甜言蜜語，誘騙被害人交出帳戶和提款卡。圖／刑事局提供
刑事局表示，近年「假相親、真詐騙」手法不斷翻新，過去詐團多以「穩賺不賠的投資」或「出金需繳保證金」來騙取財物，近期則是利用「欲匯款給對方當生活費、零用錢」的甜言蜜語，誘騙被害人交出帳戶和提款卡。圖／刑事局提供

詐騙集團 洗錢 刑事局

延伸閱讀

詐騙猖獗…４月每天462件 財損1.6億元

獨／調查官淪詐團車手！負債百萬痛哭求輕判 仍獲3年6月刑

假扮公務員騙財騙色使人懷孕 受害女子報警揭渣男在香港已婚生子

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

相關新聞

想看GD演唱會！幣想詐嫌辯買機票沒要逃 法院不信駁回繼續羈押

曾是全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市負責人尤姓兄弟也涉案，年初已被依加重詐欺罪判2年10月，1名楊姓共犯潛逃泰國日前落網遭羈押，他抗告求交保，稱買機票是要去日本看韓星G-DRAGON演唱會並非要逃，法院不採信駁回。

相親遇「ABC高富帥」送20萬人民幣生活費 女業務寄5張提款卡慘淪人頭

30歲的醫療器材女業務今年3月在臉書看到「優質ABC相親活動」廣告，結識一名自稱在美國出生長大、財富自由的周姓男子，兩人靠著全英文甜言蜜語轟炸，迅速陷入熱戀，不料，男方以「送20萬人民幣生活費」為由，誘騙女業務寄出5張銀行提款卡，直到帳戶全遭凍結，女業務才驚覺淪為詐騙集團的洗錢工具。

女子與人面交150萬驚覺被詐騙 車手被追捕…自撞電桿釀1命危4傷

35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，阮女懷疑遭詐欺，立即報案，員警透過監視器畫面追查，不料許男一行人在追捕過程中，在楊梅區高鐵南路八段與民有路一段路口自撞電桿，4人受傷，1人當場失去生命徵象。

網購咖啡機竟要寄提款卡？警急攔物流保住帳戶

高雄一名六旬男子日前在網路上看到標價僅1600元的「近全新」二手咖啡機，由於市價只需要近十分之一，令他立刻心動下單，卻遭賣家以「帳戶異常」為由，誘騙他寄出實體金融卡與密碼，男子將卡片寄出後越想越不對勁，趕緊到警局求助，員警火速聯繫物流業者於倉儲攔截包裹，才驚險保住男子的帳戶。

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷假日打工求職卻淪詐騙集團取簿手，遭檢方起訴、調查局免職；台中地院痛批，劉身為調查官竟「帶頭違法」，損害公務員形象，犯後未全坦承應予嚴懲，今依53個加重詐欺罪各判他1年至1年5月不等，53罪應執行3年6月，可上訴。

台中商銀爆勾結詐團！2分行經理聲請停押 法院認有逃亡之虞駁回

台中商銀爆發勾結詐騙集團幫洗錢36億元，檢方依違反銀行法等罪嫌起訴萬里開發董事長洪岳鵬及分行4經理、2襄理；其中潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良聲請撤銷羈押，台中地院以2人涉洗錢7.4億元、5.3億元，又均為銀行高階主管年收數百萬，顯有逃亡之虞，駁回2人聲請，不得抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。