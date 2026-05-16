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想看GD演唱會！幣想詐嫌辯買機票沒要逃 法院不信駁回繼續羈押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾是全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市負責人尤姓兄弟也涉案，年初已被依加重詐欺罪判2年10月，1名楊姓共犯潛逃泰國日前落網遭羈押，他抗告求交保，稱買機票是要去日本看韓星G-DRAGON演唱會並非要逃，法院不採信駁回。

檢方查，尤姓兄弟出資成立幣想北屯門市，和詐團成員白姓、楊姓男子合作引導民眾上門買泰達幣還保證「穩賺不賠」，實際上將民眾現金打入詐團的電子錢包，對方想贖回時卻被告知需繳高額保證金，這才驚覺遭詐，一共釀9人遭騙526萬元。

台中地院今年初已依加重詐欺等罪，判尤姓兄弟各2年10月，白男3年；楊男則因潛逃至泰國，日前在當地落網被遣返回台，再遭檢方起訴。

楊男提抗告要求撤銷羈押，主張他原定2025年5月26日要去日本大阪巨蛋看韓國歌手G-DRAGON 2025 WORLD TOUR大阪演唱會，購妥來回機票、演唱會門票，預計只停留1日就返國，所以他購買機票並非要潛逃出境。

楊表示，他犯後坦承、供出共犯分工，已無串滅證之虞，且自己和尤姓兄弟不熟，僅擔任中間牽線工作，他也有未成年子女、7旬生病母親需照顧，並以深刻反省，願繳回犯罪所得，請求停止羈押，給予交保、限制出境及出海，也願接受科技監控。

台中高分院查，楊涉犯發起組織、加重詐欺及洗錢等罪，經檢方起訴後，台中地院4月9日訊問時其坦承犯行，楊涉犯發起組織為最輕3年以上重罪，加上他有多次出境紀錄，也曾指示共犯刪除手機對話滅證，中院難排除有逃亡、串證可能，裁定他羈押禁見。

台中高分院認為，楊是發起犯罪組織者，本案受害者眾多，金額不低，楊也因此獲得豐厚報酬，審酌其涉案情節、事證等，仍認有羈押禁見必要，裁定駁回，不得再抗告。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 幣想科技 虛擬貨幣 洗錢

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