林男遭警方盤查時，企圖冒用「陳男」身分規避查緝。圖：讀者提供

桃園市桃園區一名29歲林姓男子以租賃高價手機為名，向被害人承租三星、蘋果等高單價手機後，隨即刪除聯繫方式失聯，再將手機低價變賣牟利，造成被害人損失。桃園警分局埔子派出所接獲民眾報案，清查發現林男涉嫌多起詐欺案件，已遭全台各地司法機關發布10條通緝，可說是「全台騙透透」，昨(15)日得知林男又再度相約面交，隨即前往埋伏，成功將其逮捕。

員警察覺有異，針對其應答內容及資料比對後發現破綻。圖：讀者提供

埔子派出所說明，警方獲報後積極追查，並與被害人保持聯繫、合作掌握林男動向。昨(15)日得知林男再度與手機出租方相約面交，埔子派出所員警立即前往現場埋伏查緝，待其現身後迅速上前控制。林男遭警方盤查時，企圖冒用「陳男」身分規避查緝，但員警察覺有異，針對其應答內容及資料比對後發現破綻，當場識破其冒名伎倆，隨即進一步核實身分，並出示相關資料確認，順利查明其真實身分，當場依法逮捕歸案。

警方呼籲，民眾出租高價物品時，務必詳細確認承租人身分及相關資料，避免遭不法人士利用，如遇可疑情形，應立即向警方報案，共同防範詐騙犯罪。

全台騙透透遭10路通緝！桃園男想再騙手機面交 警埋伏識破冒名逮捕

假承租真變賣蘋果三星手機 桃園10條通緝犯冒名面交遭埔子警識破

出租高單價手機遇詐騙 桃園通緝犯林男企圖假冒身分遭警當場逮獲

背負10條詐欺通緝全台騙 桃園埔子警趁再度面交埋伏逮人移送歸案

本文章來自《桃園電子報》。原文：租高價手機變賣牟利！桃園警埋伏逮10條通 竟想做1事躲查緝