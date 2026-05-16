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女子與人面交150萬驚覺被詐騙 車手被追捕…自撞電桿釀1命危4傷

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，阮女懷疑遭詐欺，立即報案，員警透過監視器畫面追查，不料許男一行人在追捕過程中，在楊梅區高鐵南路八段與民有路一段路口自撞電桿，4人受傷，1人當場失去生命徵象。

中壢分局表示，今日0時接獲報案，阮女聲稱在中壢區中園路二段疑遭詐欺，立即派員趕赴現場處理。經了解，35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，遂與對方相約於上址面交。雙方碰面後，阮女將150萬元交予對方，惟對方取得款項後隨即駕車離去。

中福派出所獲報後立即調閱周邊監視器影像，迅速鎖定涉案車輛車號及行車動向，並同步通報線上警力協助攔查，攔查過程中，涉案車輛於楊梅區高鐵南路八段與民有路一段路口時，自撞電桿。

警方於車內查獲140萬元，車上駕駛市21歲許男、及乘客17歲鍾姓少年、16歲劉姓少女、18歲黃男等人身上擦挫傷，19歲唐男疑未繫安全帶，撞車後當場失去生命徵象，警方將5人送醫，全案警詢後，依銀行法、詐欺罪嫌依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰提醒，民眾如有跨境匯款需求，應循合法金融機構或正規匯兌管道辦理，切勿輕信網路來路不明之地下匯兌訊息，以免遭詐受害；警方對於涉及詐欺、洗錢等不法行為，均將持續積極查緝，依法究辦。

35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，警方於車內尋獲現金140萬元。圖／中壢分局提供
35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，警方於車內尋獲現金140萬元。圖／中壢分局提供

許男一行人在追捕過程中，在楊梅區高鐵南路八段與民有路一段路口自撞電桿，4人受傷，1人當場失去生命徵象。圖／中壢分局提供
許男一行人在追捕過程中，在楊梅區高鐵南路八段與民有路一段路口自撞電桿，4人受傷，1人當場失去生命徵象。圖／中壢分局提供

35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，警方於車內尋獲現金140萬元。圖／中壢分局提供
35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路，尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與21歲許姓男子等人約在中壢區中園路二段見面，不料，阮女將150萬元交給對方後，許男等人隨即駕車離去，警方於車內尋獲現金140萬元。圖／中壢分局提供

自撞 車手 詐騙

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