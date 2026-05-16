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網購咖啡機竟要寄提款卡？警急攔物流保住帳戶

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名六旬男子日前在網路上看到標價僅1600元的「近全新」二手咖啡機，由於市價只需要近十分之一，令他立刻心動下單，卻遭賣家以「帳戶異常」為由，誘騙他寄出實體金融卡與密碼，男子將卡片寄出後越想越不對勁，趕緊到警局求助，員警火速聯繫物流業者於倉儲攔截包裹，才驚險保住男子的帳戶。

據了解，該名六旬男子是在網路交易平台上，發現一台標榜「近全新」的咖啡機與磨豆機組，售價竟只要1600元，由於這組咖啡機市價要高達萬元，男子見獵心喜隨即聯繫賣家，但對方不僅百般推託拒絕實體面交看貨，更誆稱因為帳戶警示、需要寄卡認證，不斷話術誘導男子將實體金融卡及密碼透過物流寄出。

受騙男子因此在誘導下，經由詐騙集團賣家指示，將金融卡包裹在毛巾當中，再裝入包裹箱內，以超商交貨便寄出給對方，但他寄出後，越想越不對勁，趕緊到警局求助。

鼓山警分局鼓山派出所員警於14日下午3時許，受理該名男子針對網路交易安全的諮詢，警方檢視雙方對話紀錄後，當機立斷告知男子，買東西卻要交出金融卡是完全不合邏輯的，此為詐騙集團典型的「假買賣、真騙卡」手法。

由於男子當下已將裝有提款卡的包裹寄出，警方旋即聯繫貨運公司展開追查，幸運的是，該包裹正好因配送障礙暫時停留於倉儲，警方迅速協調物流業者暫緩派送並成功取回，在詐騙集團順利得手前阻斷了這場騙局。

鼓山警方呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾在網購時務必慎選信用良好的平台。任何要求寄送實體金融卡或告知提款卡密碼的行為，百分之百是詐騙集團的伎倆，切勿因為貪圖便宜或聽信「帳戶異常」等話術就交出個人重要個資。若遇可疑情事，應立即撥打165反詐騙專線或向鄰近警局求證。

男子網購咖啡機，竟被假賣家要求要先寄出金融卡驗證。記者巫鴻瑋／翻攝
男子網購咖啡機，竟被假賣家要求要先寄出金融卡驗證。記者巫鴻瑋／翻攝

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