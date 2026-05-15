調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷假日打工求職卻淪詐騙集團取簿手，遭檢方起訴、調查局免職；台中地院痛批，劉身為調查官竟「帶頭違法」，損害公務員形象，犯後未全坦承應予嚴懲，今依53個加重詐欺罪各判他1年至1年5月不等，53罪應執行3年6月，可上訴。

檢方查出，有被害人上網求職被要求先繳付提款卡，警方獲報認為是詐團操控，立案調查要被害人佯裝配合，2024年7月14日發現劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有5張被害人的信用卡、提款卡，提交詐團利用，釀53位民眾受害。

台中地院審理時，劉僅坦承幫助普通詐欺、幫助洗錢，其餘被訴三人以上共同詐欺、參與組織等罪嫌均否認。劉並稱，在臉書社團找工作，負責幫客戶領重要急件1次報酬1500元，依指示到超商領完再去空軍一號寄件，完成2趟加上補貼費共獲4900元酬勞。

審判長吳孟潔直言「她去國小宣導法治，一再告知不能隨便交付、收取不明帳戶，以免成為詐團共犯的收簿手」，更忍不住問「你身為調查員會不知道嗎？」「這連國小生填問卷都能答對了。」收簿手就是詐騙產業鍊的一環啊。

吳也接續詢問他經歷、有無重大負債，劉表示曾在台中擔任港警4年多，負責攔查砂石車、港區巡邏，後考上調查官班58期，受訓1年上過刑法、刑事訴訟法課程，並分發高雄市調處，他也坦言有信用貸款100多萬元，包括給家用及先前投資失敗，虛擬貨幣虧損。

劉晉廷說，他因不謹慎犯案，事後看了很多詐騙案例知道危害之深，包括自己求職也受害，希望能盡力彌補、和解，更忍不住當庭痛哭說「是我不謹慎」；吳孟潔感嘆，真的可惜，國家培養一位警察、調查官是多麼不容易。

台中地院認為，劉身為受過國家刑事調查技術訓練且服務多年的調查官，任職期間更曾因破獲利用「空軍一號」轉寄跨國毒品包裹案，並多次因辦理毒品案件績效優良而記功、嘉獎，其對犯罪集團如何利用物流製造「斷點」的反偵查手段應爛熟於胸。

中院說，劉面對本案極不合常理的交件方式，主觀上自能預見包裹內可能有他人受騙的提款卡並用於洗錢，卻執意參與，顯有不確定故意，且他擔任收簿手是詐欺、洗錢犯罪歷程不可或缺關鍵環節，應論共同正犯。

中院直言，劉身為調查官竟「帶頭違法」，損害公務員形象，使國家法治根基受到動搖，主觀惡性實較一般人更重，另考量劉於偵審期間未全坦承，但已和19名被害人調解成立，依53個三人以上共同詐欺取財罪，各判劉1年至1年5月，應執行3年6月。