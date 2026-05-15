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台中商銀爆勾結詐團！2分行經理聲請停押 法院認有逃亡之虞駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中商銀爆發勾結詐騙集團幫洗錢36億元，檢方依違反銀行法等罪嫌起訴萬里開發董事長洪岳鵬及分行4經理、2襄理；其中潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良聲請撤銷羈押，台中地院以2人涉洗錢7.4億元、5.3億元，又均為銀行高階主管年收數百萬，顯有逃亡之虞，駁回2人聲請，不得抗告。

台中地檢查出，洪岳鵬（46歲）為土地開發業者，長期經營多家公司和台中銀維持高額授信、存款交易往來，洪因參與詐騙、賭博集團，為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏4名經理、2名襄理替他開戶、護航，銀行主管還濫用職權，將轉帳額度調高到最高2000萬元，涉洗錢36億元。

檢調搜索台中銀潭子、北屯、中正及頭份分行，將洪男、潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良等3人聲押獲准；檢方4月23日起訴、移審，台中地院訊問後裁定3人羈押禁見3月，張、莊具狀聲請撤銷羈押。

台中地院審酌，依相關事證，張登宗涉犯銀行法特別背信罪、組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪、意圖營利而供給賭博場所及聚眾賭博罪、鉅額洗錢罪及行使業務登載不實文書罪，嫌疑重大；其中特別背信、鉅額洗錢均為最輕3年以上徒刑重罪。

中院認為，張涉洗錢之賭博犯罪所得高達7億4482萬3880元，且其為銀行高階主管，年所得數百萬元，名下不動產也高達1億數千萬元，顯可能利用自身財產逃亡海外，也還有和同案證人交互詰問必要，因此仍有羈押禁見必要。

中院也說，莊文良涉犯犯銀行法特別背信、組織犯罪防制條參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、意圖營利而供給賭博場所及聚眾賭博、洗錢防制法鉅額洗錢，嫌疑重大。

中院說，莊涉犯洗錢之詐欺、賭博犯罪所得高達5億3020萬9052元，莊為銀行高階主管，年所得高達280萬元以上，又有多筆出境紀錄，顯有逃亡海外之虞，同樣有羈押禁見必要。

台中商銀爆發勾結詐團，其中潭子、頭份分行2名經理目前仍遭羈押禁見中。圖／調查局提供
台中商銀爆發勾結詐團，其中潭子、頭份分行2名經理目前仍遭羈押禁見中。圖／調查局提供

台中 詐騙集團 銀行法 台中銀

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