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獨／調查官淪詐團車手！負債百萬痛哭求輕判 仍獲3年6月刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日打工求職，卻淪為詐騙集團收簿手遭加重詐欺等罪嫌起訴、免職；台中地院審理時，劉僅部分坦承，坦言投資失利欠100多萬才四處打工，更痛哭說「我不謹慎」，審判長當庭也感嘆「國家培養1個調查官多不容易。」中院今依詐欺等罪判劉3年6月，可上訴。

台中地檢查出，有被害人上網求職，對方要求先繳付提款卡，警方認為是詐團操控，立案調查並要被害人佯裝配合，2024年7月14日劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有5張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器掌握劉晉廷行蹤，發現劉疑受詐團上游指示，在指定時間到多處地點領卡，旋即逮人。劉被捕後供稱，他是「幫朋友領貨」，只是打工而已，沒有涉詐，對案情避重就輕，檢仍依加重詐欺等罪嫌起訴他。

台中地院開庭期間，劉僅坦承幫助普通詐欺、幫助洗錢，其餘被訴三人以上共同詐欺、參與組織等罪嫌均否認。

劉解釋說，他知道不能隨便交付提款卡、不能收現金；審判長吳孟潔直言「我去國小宣導法治，一再告知不能隨便交付、收取不明帳戶，以免成為詐團共犯的收簿手」，更忍不住問「你身為調查員會不知道嗎？」「這連國小生填問卷都能答對了。」收簿手就是詐騙產業鍊的一環啊！

劉表示自己在台中擔任港警4年多，負責攔查砂石車有無超載、港區巡邏，後來考上調查官受訓1年，主要上刑法、刑事訴訟法課程並分發高雄市調處。

吳再問他有無重大負債狀況，劉坦言有信用貸款100多萬元，包括給家用及先前投資失敗，虛擬貨幣虧損。

中院函詢調查局劉男經歷，其調查官班58期結業，負責緝毒業務，受訓曾上過36小時經濟犯罪防制課程，但劉稱當時詐欺案還不是調查局的工作，吳發現他曾辦過跨過毒品包裹，相關訊問技巧顯然清楚。

劉晉廷最後說，他因為不謹慎犯案，事後看了很多詐騙案例知道危害之深，包括自己求職也受害，希望能盡力彌補、和解，更忍不住當庭痛哭說「是我不謹慎」；吳孟潔也感嘆，真的可惜，國家培養一位警察、調查官是多麼不容易。

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日打工求職，卻淪為詐騙集團收簿手，遭檢方依加重詐欺等罪嫌起訴，也被調查局免職，台中地院依詐欺等罪判他3年6月。圖／報系資料照
時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日打工求職，卻淪為詐騙集團收簿手，遭檢方依加重詐欺等罪嫌起訴，也被調查局免職，台中地院依詐欺等罪判他3年6月。圖／報系資料照

詐騙集團

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