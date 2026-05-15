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想見正妹先匯48萬？「專業月老」誆單身寂寞男

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名男子日前在網路結識自稱「專業月老」的網友，對方聲稱只要匯款48萬元「解任務」，就能安排與正妹約會，男子信以為真，12日下午前往銀行匯款，所幸行員察覺有異通報，警方到場後直言「真正的月老不會先收48萬」當場讓男子大夢初醒，成功保住辛苦積蓄。

鼓山警分局龍華派出所表示，12日下午1時許接獲明誠四路某銀行通報，稱有一名男子臨櫃欲匯款48萬元，但神情緊張且對匯款用途說詞反覆，疑似遭到詐騙，員警獲報後立即趕赴現場了解。

經警方查問，該名男子透露日前在社群平台看到交友廣告，加入LINE聊天後，一名自稱「專業月老兼開卡專員」的客服人員向他保證，只要先支付48萬元完成指定「任務」，即可牽線與年輕貌美的正妹見面約會，詐騙集團為防事跡敗露，事前還傳授「教戰守則」，教導男子如何應付銀行行員的關懷提問。

員警當場檢視男子的手機對話紀錄，確認是典型的假交友、真詐財手法，警方毫不客氣地直言點破「你想一下，真正的月老不會先收48萬」一句話戳中盲點，讓男子瞬間愣住，隨即恍然大悟明白自己落入粉紅陷阱，當下打消匯款念頭。

鼓山警分局呼籲，近年網路交友詐騙猖獗，詐團常以戀愛配對、專人牽線等話術博取被害人信任，隨後再以繳交保證金、會員升級等名義要求匯款，民眾若遇素未謀面的網友提及金錢要求，務必提高警覺、多方查證，切勿聽信指示說謊規避行員提問，有任何疑慮皆可撥打165反詐騙專線或110求證，守護自身財產安全。

詐團要求被害男子匯款「完成任務」才能與心儀的女子約會見面。圖／鼓山警分局提供
詐團要求被害男子匯款「完成任務」才能與心儀的女子約會見面。圖／鼓山警分局提供

月老 詐騙集團

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