贈書廣告誘投資 退休婦慘賠1200萬

一名退休婦人看了「免費贈送張忠謀自傳」的臉書廣告，被詐團一路帶進投資ＬＩＮＥ群組、假投資Ａｐｐ與「養老院投資計畫」，最後損失一千二百多萬元。刑事警官說，這類假投資詐騙單一財損高，詐團不急著一次收割，而是先培養信任、做假獲利，再誘騙被害人一筆筆加碼。

老婦人說，看到贈書廣告信以為真才點入，被要求留下聯絡資料。警方表示，歹徒一開始沒有直接談投資，而是以贈書為名降低婦人戒心，書後來沒寄出，但歹徒卻從婦人索書，研判她有投資意願。

歹徒以「新建養老院投資計畫」為話題接觸婦人，宣稱加入群組，投資保證獲利；婦人依指示下載假投資Ａｐｐ、申請帳號，並面交投資款。詐團讓她在Ａｐｐ後台看到「獲利」，營造投資順利、資產增加假象，持續誘她投入更多資金，等到婦人想兌現，平台卻無法出金，對方也失聯，才恍悟上當。

警方表示，投資詐騙不一定從「飆股明牌」或「投顧老師」開始，詐團會把入口包裝得更生活化，可能是名人贈書、退休理財、養老議題，被害人一旦留下資料，後續就被導入ＬＩＮＥ群組或其他通訊平台，再由「老師」、「助理」、「客服」或假投資成員輪番說服。當被害人投入越多，越容易被「沉沒成本」綁住，等到平台關閉、客服失聯，才知是一場空。