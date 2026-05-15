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詐騙猖獗 ４月每天462件詐騙 財損1.6億

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局統計，上月全國平均每天受理詐騙四六二件，財物損失一億六四四四萬餘元；若看案件數，網路購物詐騙占三成六，是最多人碰到的詐騙，連近期討論度高的「戰鬥陀螺」也被詐團拿來當誘餌。如果看財損金額，「假投資」詐騙占三成八，仍是最傷民眾荷包的手法。

詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒超商或物流網路平台連結，假冒平台、銀行客服人員，以認證為由誘使民眾轉帳。圖／刑事局提供 非報系
詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒超商或物流網路平台連結，假冒平台、銀行客服人員，以認證為由誘使民眾轉帳。圖／刑事局提供 非報系

全國四月的詐騙案較去年同期每天五三二件下降一成三；財損金額平均每天較去年同期兩億五五○八萬餘元下降三成六。警方指出，整體受理件數與財損雖較去年同期下降，但假投資詐騙單件損失高，是民眾財產損失最大禍源。

四月前五大詐騙手法依序為網路購物詐騙三成六、假投資詐騙占百分之九、色情應召詐財和假交友投資詐財各占百分之七、假交友徵婚詐財占百分之四。

以財損金額高低來看，排序明顯不同，假投資詐騙占三成八，假交友投資詐財二成二次之，網購詐騙占一成一，假檢警詐騙一成。

網購詐騙「件數最多」，假投資則是「損失最重」。警方說，假投資常以高獲利、名人帶單、投資群組、假Ａｐｐ或假網站包裝，先讓被害人看到帳面獲利，再誘導加碼；等到被害人想出金時，詐團又以保證金、手續費、帳戶異常等理由要求再匯款，最後失聯。

網購詐騙多出現於臉書、ＬＩＮＥ、ＩＧ、Threads等社群平台，從農產品、演唱會門票，到免費送結緣品，都可能成為假交易題材。近期戰鬥陀螺受到玩家及家長關注，也被詐團利用，假借販售熱門、稀有款或低價讓售，誘騙買家。

警方指出，網購詐騙不只買家會受害，賣家也可能被捲入「三方詐騙」；詐團先假裝買家，向真正賣家索取匯款帳號；接著再到網路上刊登假商品，誘騙另一名真正買家把錢匯進這個帳戶。

真正賣家看到錢入帳，以為交易成立，可能依指示寄出商品給詐團，或被詐團以「匯錯金額」、「臨時取消交易」、「請退差額」等理由，要求把錢轉到指定人頭帳戶。除了買家收不到貨，賣家也可能被騙走商品或款項，帳戶可能因收受詐騙款項被通報警示。

戰鬥陀螺 詐團 刑事局

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