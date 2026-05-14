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戰鬥陀螺也成詐騙誘餌 刑事局：4月網購詐騙件數最多

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計，今年4月全國平均每日受理詐騙案件462件，財損約1億6444萬餘元，較去年同期每日532件、財損2億5508萬餘元，分別下降13%及36%。網路購物詐騙仍是件數最多的詐騙手法，4月受理案件中占36%，刑事局提醒，近期連熱門玩具「戰鬥陀螺」也被詐團拿來當誘餌，買家、賣家都可能受害。

刑事局分析，若以受理件數來看，4月詐騙手法前五名依序為網路購物詐騙36%、假投資詐騙9%、色情應召詐財7%、假交友投資詐財7%、假交友徵婚詐財4%。若以財損金額計算，假投資詐騙占38%最高，其次是假交友投資詐財22%、網路購物詐騙11%、假檢警詐騙10%。

警方指出，網購詐騙常見於臉書、Line、Instagram、Threads等社群平台，詐團會張貼虛假販售訊息，商品從農產品、二手家具家電、演唱會門票，到免費贈送結緣品都有；近期也有人利用討論度高的「戰鬥陀螺」吸引民眾私訊交易，再趁機詐騙匯款。

刑事局提醒，除了假客服要求實名認證、金流確認等老手法，民眾也要留意「三方詐騙」。

「三方詐騙」手法，歹徒一邊假冒買家，向真正賣家索取銀行帳戶；另一邊又假冒賣家刊登假商品，誘騙真正買家把錢匯入該帳戶。真正賣家看到款項入帳後，可能誤以為交易成立而寄出商品，或依歹徒指示退款、退還差額，甚至因此讓帳戶遭通報警示。

刑事局邀請雅方國際食品二代林暄穎共同宣導防詐。林暄穎近年以短影音協助雅方翻新品牌形象，讓傳統食品品牌重新被年輕族群看見；警方盼透過年輕世代熟悉的社群語言，提醒民眾網購熱門商品時，不要因限時、低價或私訊交易而降低戒心。

刑事局呼籲，民眾網購應優先使用正規電商平台或官方認證交易機制，避免透過社群私訊、Line私下交易。若匯款後未收到商品，或帳戶遭通報警示，應保留對話紀錄、匯款明細、交易頁面截圖，盡快向銀行及警方反映。

圖左至右：詐防中心主任張文源、雅方食品行銷經理林暄穎、局長邱紹洲、副局長蔡燕明、詐防中心督察賴耀宗。記者廖炳棋／翻攝
圖左至右：詐防中心主任張文源、雅方食品行銷經理林暄穎、局長邱紹洲、副局長蔡燕明、詐防中心督察賴耀宗。記者廖炳棋／翻攝

詐騙 詐團 刑事局 戰鬥陀螺

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