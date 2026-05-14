詐騙手法翻新 竹聯幫用AI變聲公關小姐詐宅男 主謀夫妻檔聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫新生代成員黃建豪，涉與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，將境外機房轉回台北，透過先進AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、D等高單價禮物，6年內獲利數百萬元，台北地檢署指揮警方兵分23路搜索，拘提黃建豪、許湘綺、公關小姐黃羽卉、核心幹部江勁緯到案，4人全都聲押禁見。

檢方共約談18人到案，除黃建豪等4人聲押，其餘成員蔡葦庭、許秀玟等14人各以5至20萬元交保、均限制出境出海。身材火辣的蔡葦庭移送複訊時，穿著開高衩白裙，許秀玟也擁有傲人身材，兩女在人群中特別醒目。

據調查，黃建豪疑與在境外友人發生爭執，將機房挪回台灣，在台北市中山區設立機房、水房，成員分為攬客組、熟客組及公關組，由許湘綺負責掌管水房。該集團從2019年迄今詐騙長達6年，在各大交友軟體註冊大量帳號鎖定男性聊天，吸引宅男上鉤。

機房男成員利用AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音與被害人聊天，假談戀愛、要求送禮物，並傳送商品網址購買連結，要被害人贈送黃金、手機、Dyson吹風機、空氣清淨機、美容護膚課程等高單價禮物。

被害人送禮物後，機房會指派公關小姐和禮物「合照」致謝，禮物再回到詐團機房，待禮物數量達標，即安排公關小姐和被害人約會；公關小姐除底薪，加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另有部分小姐與被害人發生性關係，總計有10餘人受害。

據了解，黃建豪、許湘綺等4人否認詐欺，但其他相關成員均坦承犯罪。

有竹聯幫背景的男子黃建豪涉組戀愛詐騙集團遭檢方聲押。記者李奕昕／攝影
有竹聯幫背景的男子黃建豪涉組戀愛詐騙集團遭檢方聲押。記者李奕昕／攝影

黃建豪涉組戀愛詐騙集團遭檢方聲押。記者李奕昕／攝影
黃建豪涉組戀愛詐騙集團遭檢方聲押。記者李奕昕／攝影

戀愛詐騙集團成員蔡葦庭涉詐欺被檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影
戀愛詐騙集團成員蔡葦庭涉詐欺被檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影

戀愛詐騙集團成員許秀玟涉詐欺被檢方諭令15萬交保、限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影
戀愛詐騙集團成員許秀玟涉詐欺被檢方諭令15萬交保、限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影

竹聯幫 詐騙集團 台北

延伸閱讀

AI變聲公關小姐 戀愛詐騙10名宅男數百萬元 檢警搜索拘提20餘人

AI變聲愛情詐騙 北檢聲押夫妻檔等4人

「媽祖ㄟ錢也敢騙」 台中男假代辦白沙屯報名詐40人

2000元買水果 高薪跑腿 險誤入詐團

相關新聞

詐騙手法翻新 竹聯幫用AI變聲公關小姐詐宅男 主謀夫妻檔聲押

竹聯幫新生代成員黃建豪，涉與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，將境外機房轉回台北，透過先進AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、D等高單價禮物，6年內獲利數百萬元，台北地檢署指揮警方兵分23路搜索，拘提黃建豪、許湘綺、公關小姐黃羽卉、核心幹部江勁緯到案，4人全都聲押禁見。

更新自然人憑證才能報稅？假冒內政部釣魚郵件騙點擊 小心個資外洩

5月報稅季到來，有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式；刑事局判斷是暗藏惡意程式的釣魚郵件，尚未接獲民眾被害報案，提醒勿點擊，避免個人資料外洩及遭詐騙。

AI變聲公關小姐 戀愛詐騙10名宅男數百萬元 檢警搜索拘提20餘人

黃姓男子涉嫌從事網路愛情詐騙，近期將境外機房轉回台北市中山區，近期詐騙手法進化，透過AI變聲技術偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、Dyson吹風機等高單價禮物，6年至少獲利數百萬元。台北地檢署昨指揮警方兵分23路搜索，拘提黃男、許妻、公關小姐等20多人到案，今陸續移送檢方複訊。

網路甜言蜜語藏陷阱 六旬翁欲買點數見網友 潭子警及時攔阻

台中市潭子區62歲王姓老翁，日前在網路交友平台結識一名網友，雙方相談甚歡，對方隨後以「想見面」為由，要求王翁前往超商購買遊戲點數。所幸超商店員警覺有異，聯手大雅分局員警攔阻，成功保住老翁辛苦積蓄。

一人飾兩角！男假裝賣教會音響詐百萬 法官判刑4年10月、沒收犯罪所得

蕭姓男子佯稱販售M32數位控台等商品，並1人分胞兄、客戶兩個角色，詐騙楊姓男子付款購買數位商品，及進一步合作製造燈光鋁合金衍架等相關配件。彰化地方法院審結，依網際網路對公眾散布而詐欺取財等罪，判處應執行有期徒刑4年10月。可上訴。

國家通訊委員會查洗錢案？彰化男被詐現金108萬、9張金融卡

沈姓等男子組織詐欺集團，去年假冒「國家通訊委員會」、「檢察官林俊言」等身分，向被害人詳稱涉犯洗錢案件，須按指示配合把金融卡寄到新北市，越南籍杜姓移工接受指示領取並交給詐團不詳成員。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處杜男有期徒刑1年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。