詐騙手法翻新 竹聯幫用AI變聲公關小姐詐宅男 主謀夫妻檔聲押

竹聯幫新生代成員黃建豪，涉與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，將境外機房轉回台北，透過先進AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、D等高單價禮物，6年內獲利數百萬元，台北地檢署指揮警方兵分23路搜索，拘提黃建豪、許湘綺、公關小姐黃羽卉、核心幹部江勁緯到案，4人全都聲押禁見。

檢方共約談18人到案，除黃建豪等4人聲押，其餘成員蔡葦庭、許秀玟等14人各以5至20萬元交保、均限制出境出海。身材火辣的蔡葦庭移送複訊時，穿著開高衩白裙，許秀玟也擁有傲人身材，兩女在人群中特別醒目。

據調查，黃建豪疑與在境外友人發生爭執，將機房挪回台灣，在台北市中山區設立機房、水房，成員分為攬客組、熟客組及公關組，由許湘綺負責掌管水房。該集團從2019年迄今詐騙長達6年，在各大交友軟體註冊大量帳號鎖定男性聊天，吸引宅男上鉤。

機房男成員利用AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音與被害人聊天，假談戀愛、要求送禮物，並傳送商品網址購買連結，要被害人贈送黃金、手機、Dyson吹風機、空氣清淨機、美容護膚課程等高單價禮物。

被害人送禮物後，機房會指派公關小姐和禮物「合照」致謝，禮物再回到詐團機房，待禮物數量達標，即安排公關小姐和被害人約會；公關小姐除底薪，加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另有部分小姐與被害人發生性關係，總計有10餘人受害。

據了解，黃建豪、許湘綺等4人否認詐欺，但其他相關成員均坦承犯罪。

有竹聯幫背景的男子黃建豪涉組戀愛詐騙集團遭檢方聲押。記者李奕昕／攝影

黃建豪涉組戀愛詐騙集團遭檢方聲押。記者李奕昕／攝影

戀愛詐騙集團成員蔡葦庭涉詐欺被檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影