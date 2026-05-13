AI變聲愛情詐騙 北檢聲押夫妻檔等4人

黃姓夫婦涉共組愛情詐欺集團，透過AI變聲技術，於各大交友平台行騙，要求被害人贈送高單價商品。北檢今天拘提多人到案，檢察官訊後聲押黃姓夫婦等4人，其餘14人交保並境管。

台北地檢署檢察官訊後認為黃男及許女夫妻檔、江姓公關小姐主管、黃姓公關小姐4人涉嫌重大，向台北地方法院聲請羈押，其餘14名被告5萬到20萬元不等金額交保，均限制住居及限制出境、出海。

檢警調查，愛情詐團分工縝密，分為攬客組、熟客組及公關組，黃男妻子許女負責水房洗錢。攬客組則透過各大交友軟體尋找下手對象，並利用修圖軟體，把旗下公關小姐包裝成正妹，等被害人上鉤之後，再交由熟客組接手聊天。

檢警發現，集團也透過AI變聲軟體，將男員工變成公關組小姐的聲音，再以網路上正妹圖片為頭像，與被害人假網戀，再以家人需要醫療費、公司要求業績等理由，向被害人索討手機、Dyson吹風機、黃金或美容護膚課程等高單價商品，不法獲利逾數百萬元。

檢警追查，被害人匯款購物後，公關小姐會透過網路送「禮物」，累積滿一定金額後，集團還會安排公關小姐外出與被害人碰面。

檢警初步查出，該集團共有5名公關小姐，採保底薪加獎金制度，會依照收到的禮物、現金抽成，平均每月薪水逾10萬元。被害人發現沒有送禮就沒有互動，驚覺受騙，向警方報案，目前已有10名被害人報警。

北檢12日指揮刑事警察局及台北市警察局中山分局兵分23路，搜索該集團機房、黃姓夫婦、相關公關、集團幹部等人住居所等處、並拘提黃男夫婦等多人到案。警詢後，今天陸續移送北檢複訊，全案朝涉犯詐欺取財等罪方向偵辦。