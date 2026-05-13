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更新自然人憑證才能報稅？假冒內政部釣魚郵件騙點擊 小心個資外洩

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

5月報稅季到來，有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式；刑事局判斷是暗藏惡意程式的釣魚郵件，尚未接獲民眾被害報案，提醒勿點擊，避免個人資料外洩及遭詐騙。

近期有民眾收到假冒內政部憑證管理中心寄電郵，內容指因應資安強化政策，48小時內須升級「HiCOS Client卡片管理工具」至最新版本，否則無法登入報稅、健保、地政、勞保等線上服務，要求點擊執行郵件內的不明程式。

刑事局分析，郵件以「政府機關」、「影響報稅」、「自然人憑證」、「限時壓力」、「系統安全更新」等關鍵字，讓民眾誤以為是官方通知，害怕權益受影響，緊張急迫而減少查證，一旦點擊不明程式，可能執行惡意程式，造成個資外洩及遭詐騙。

刑事局提醒，內政部已澄清，不會以此方式要求民眾限時點連結、下載不明檔案或輸入自然人憑證、信用卡等資料，民眾辦理報稅或自然人憑證相關作業，應自行輸入官方網址、認明網域，收到類似內容郵件或簡訊，務必冷靜查證，勿一時緊張落入釣魚陷阱。

有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。圖／ 刑事局提供
有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。圖／ 刑事局提供

有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。圖／刑事局提供
有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。圖／刑事局提供

有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。記者李奕昕／翻攝
有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。記者李奕昕／翻攝

有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。圖／刑事局提供
有詐騙集團假冒內政部寄電子郵件，以更新自然人憑證相關功能否則無法報稅，要求點擊執行不明程式。圖／刑事局提供

自然人憑證 報稅 詐騙集團

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