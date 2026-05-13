快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

AI變聲公關小姐 戀愛詐騙10名宅男數百萬元 檢警搜索拘提20餘人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃姓男子在台北市中山區設立網路愛情詐騙迄今，近期詐騙手法進化，透過AI變聲技術偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、Dyson吹風機等高單價禮物，6年至少獲利數百萬元。台北地檢署昨指揮警方兵分23路搜索，拘提黃男、許妻、公關小姐等20多人到案，今陸續移送檢方複訊。

檢警調查，黃男與在境外的朋友合夥在台北市中山區設立戀愛詐騙機房，成員分為攬客組、熟客組及公關組，黃男的許姓妻子掌管水房，該集團從2019年迄今詐騙長達6年，在各大交友軟體註冊大量帳號鎖定男性聊天，近期詐騙手法進化，機房男成員利用AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音和被害人聊天、假談戀愛、要求送禮物，並傳送商品網址購買連結，要求被害人贈送黃金、手機、Dyson吹風機、空氣清淨機、美容護膚課程等高單價禮物。

檢警追查，被害人送禮物後，機房會指派公關小姐和禮物「合照」致謝，禮物再回到詐團機房，待禮物數量達標，即安排公關小姐和被害人約會見面；公關小姐除了底薪，再加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另，部分小姐也和被害人發生性關係。

近期警方陸續接獲10名被害男子報案遭戀愛詐騙，沒送禮物就失去聯繫等，詐騙手法雷同，經追查發現所屬同一集團犯案。北檢檢察官昨指揮刑事警察局及台北市中山警分局兵分23路，搜索北市中山區錦州街的機房、五星級飯店旁巷子的水房及21名被告住居所，並在機房發現20多名成員均帶回製作筆錄，全案拘提黃姓主嫌、許姓妻子、5名公關小姐、5名詐團業務主管、機房水房成員等20多人，今陸續移送檢方複訊。

台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影

詐騙 禮物 手機 宅男

延伸閱讀

詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

刑事局：假檢警詐騙新手法 攔截來電再盜刷

詐騙猖獗 網路交友陷阱 桃竹高齡車手翻倍

調查官涉助線上賭博寫程式 賺30萬換來收押停職

相關新聞

AI變聲公關小姐 戀愛詐騙10名宅男數百萬元 檢警搜索拘提20餘人

黃姓男子在台北市中山區設立網路愛情詐騙迄今，近期詐騙手法進化，透過AI變聲技術偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、Dyson吹風機等高單價禮物，6年至少獲利數百萬元。台北地檢署昨指揮警方兵分23路搜索，拘提黃男、許妻、公關小姐等20多人到案，今陸續移送檢方複訊。

網路甜言蜜語藏陷阱 六旬翁欲買點數見網友 潭子警及時攔阻

台中市潭子區62歲王姓老翁，日前在網路交友平台結識一名網友，雙方相談甚歡，對方隨後以「想見面」為由，要求王翁前往超商購買遊戲點數。所幸超商店員警覺有異，聯手大雅分局員警攔阻，成功保住老翁辛苦積蓄。

一人飾兩角！男假裝賣教會音響詐百萬 法官判刑4年10月、沒收犯罪所得

蕭姓男子佯稱販售M32數位控台等商品，並1人分胞兄、客戶兩個角色，詐騙楊姓男子付款購買數位商品，及進一步合作製造燈光鋁合金衍架等相關配件。彰化地方法院審結，依網際網路對公眾散布而詐欺取財等罪，判處應執行有期徒刑4年10月。可上訴。

國家通訊委員會查洗錢案？彰化男被詐現金108萬、9張金融卡

沈姓等男子組織詐欺集團，去年假冒「國家通訊委員會」、「檢察官林俊言」等身分，向被害人詳稱涉犯洗錢案件，須按指示配合把金融卡寄到新北市，越南籍杜姓移工接受指示領取並交給詐團不詳成員。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處杜男有期徒刑1年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

盛名之累！總院長陳穆寬遭AI變臉冒名代言產品 彰基將提告追究

彰基總院長陳穆寬⁩是國際知名的口腔癌專家，最近即有詐騙集團利用 AI深偽技術（Deepfake），在臉書等社群媒體偽造他代言防止打鼾、治療呼吸中止症等產品的影片，許多人因此被騙，彰化基督教醫學中心今天發布聲明，強調這類影片均為偽造，籲請民眾切勿受騙，以免破財傷身。

竹聯幫分子開12家人頭公司洗錢 31人遭假檢警假投資詐騙1億

竹聯幫禮堂成員蘇姓男子涉嫌收購12家公司，向銀行開人頭公司帳戶，賣給假檢警、假投資詐騙集團洗錢，向31人騙走1億元。警方查獲24人移送，台北地檢署已將蘇等12人依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。