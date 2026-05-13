AI變聲公關小姐 戀愛詐騙10名宅男數百萬元 檢警搜索拘提20餘人

黃姓男子在台北市中山區設立網路愛情詐騙迄今，近期詐騙手法進化，透過AI變聲技術偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送黃金、手機、Dyson吹風機等高單價禮物，6年至少獲利數百萬元。台北地檢署昨指揮警方兵分23路搜索，拘提黃男、許妻、公關小姐等20多人到案，今陸續移送檢方複訊。

檢警調查，黃男與在境外的朋友合夥在台北市中山區設立戀愛詐騙機房，成員分為攬客組、熟客組及公關組，黃男的許姓妻子掌管水房，該集團從2019年迄今詐騙長達6年，在各大交友軟體註冊大量帳號鎖定男性聊天，近期詐騙手法進化，機房男成員利用AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音和被害人聊天、假談戀愛、要求送禮物，並傳送商品網址購買連結，要求被害人贈送黃金、手機、Dyson吹風機、空氣清淨機、美容護膚課程等高單價禮物。

檢警追查，被害人送禮物後，機房會指派公關小姐和禮物「合照」致謝，禮物再回到詐團機房，待禮物數量達標，即安排公關小姐和被害人約會見面；公關小姐除了底薪，再加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另，部分小姐也和被害人發生性關係。

近期警方陸續接獲10名被害男子報案遭戀愛詐騙，沒送禮物就失去聯繫等，詐騙手法雷同，經追查發現所屬同一集團犯案。北檢檢察官昨指揮刑事警察局及台北市中山警分局兵分23路，搜索北市中山區錦州街的機房、五星級飯店旁巷子的水房及21名被告住居所，並在機房發現20多名成員均帶回製作筆錄，全案拘提黃姓主嫌、許姓妻子、5名公關小姐、5名詐團業務主管、機房水房成員等20多人，今陸續移送檢方複訊。