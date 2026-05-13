網路甜言蜜語藏陷阱 六旬翁欲買點數見網友 潭子警及時攔阻

台中市潭子區62歲王姓老翁，日前在網路交友平台結識一名網友，雙方相談甚歡，對方隨後以「想見面」為由，要求王翁前往超商購買遊戲點數。所幸超商店員警覺有異，聯手大雅分局員警攔阻，成功保住老翁辛苦積蓄。

據了解，62歲的王姓老翁在網路上遇見陌生網友，對方長期以噓寒問暖方式發動柔情攻勢，取得王翁信任後，宣稱若要見面，必須先購買遊戲點數並拍照提供序號。王翁於當晚21時許前往超商準備購買，但面對店員詢問用途時欲言又止。

店員想起大雅分局頭家派出所平日宣導的詐騙案例，直覺情況不單純，隨即致電警方，稱店內有一名男子欲購買大量APP Store點數，疑似遭到詐騙，員警趕抵到場後，耐心向王翁分析這類「假交友真詐財」的典型話術，強調「點數序號一旦提供就再也追不回」。王翁聽完警方解釋後，才如夢初醒驚覺遇上騙子，當場取消購買念頭。

大雅分局提醒民眾，網路交友應提高警覺，凡遇到陌生網友要求購買遊戲點數，或匯款、海外投資，要求提供個人金融資料，這些行為極大機率是詐騙，切勿輕易相信對方的甜言蜜語。民眾若有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證，以免財產化為烏有。