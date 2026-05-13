AI深偽、交友養套殺…十大詐騙類型揭曉

《反詐溫度計》報你知

詐騙發生，往往不是因為受害者笨，而是詐騙集團太懂得精準按下人性的按鈕：怕損失、怕錯過、怕惹事、怕親友出事，也怕失去愛。當一通電話、一則簡訊、一段曖昧對話或一個看似官方的連結，剛好打中焦慮與期待，人就可能在短短幾分鐘內交出判斷權。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年至今近四個月（2026/1/1～2026/5/7）網路討論最高的十大詐騙類型，從高報酬投資、交友情感養套殺、網購交易陷阱，到假公權力恐嚇、假客服解除分期、AI深偽科技偽裝，帶你一次看懂詐團最常見的話術、入口與心理破口。《反詐溫度計》推出這篇，不只是給自己看，也適合分享給親朋好有：因為多一次提醒，就可能少一次受害。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」公開資訊，歸類22種詐騙手法，看似不斷翻新，但底層邏輯其實很固定：讓你貪、讓你怕、讓你急、讓你信，最後讓你不好意思拒絕。統計2026年1月至4月公開資訊，受理報案數達50,217件，財損金額高達215億3378.4萬元；打詐成效（統計1月至3月），查獲824個詐騙集團、6,953人，攔阻金額29億5718萬元，涉嫌詐騙廣告下架14,375個，警政署也持續公布詐騙手法、防詐資訊與案例提醒。

NO.10 AI深偽科技偽裝型詐騙

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

・網路聲量：4,794筆



・主要心理破口：眼見為憑、信任名人、相信影片或聲音是真的、相信媒體截圖與專家背書。



・常見詐騙入口：AI換臉影片、假名人投資廣告、深偽直播、假新聞截圖、短影音平台、社群廣告、仿聲語音訊息。

2026年5月初，台中市一所私立高中爆發兩名男學生利用AI深偽技術，合成近20名女同學的不雅影像並在社群群組瘋傳，事件震驚社會，也被視為「數位性暴力」侵入校園的指標案例，婦援會等團體隨後介入發聲。2月初，刑事局也首度破獲詐騙集團利用馬斯克的「星鏈（Starlink）」低軌衛星網路，搭配AI深偽技術偽造臉部驗證影片，讓「假臉、假聲、假影像」正式成為詐騙戰場的新武器。

最危險的地方在於，它挑戰的是人們最直覺的信任：我都親眼看到了，難道還會是假的嗎？

過去詐騙靠話術，現在詐騙開始靠「畫面」。從名人投資廣告、假專家直播、仿聲語音訊息，到偽造新聞截圖與企業品牌影片，詐團透過AI換臉、仿聲與影像合成，把「看起來很真」變成誘導受害者上鉤的第一步。

從個人、名人到跨國企業，沒有人能完全置身事外。大數據(股)公司技術長孟令三於AI EXPO Taiwan 2026以「防偽，就是守住信任：如何用AI守護品牌形象」為題，提出「七步偽冒辨識法」，協助企業快速過濾風險，建立「以AI對抗AI」的主動防禦機制，並催生KEYTECTOR品牌防偽軟體，「防偽不是成本，而是品牌存續的基礎」。當偽冒技術不斷進化，企業更需要導入主動監測工具，才能在假訊息與深偽內容出現的第一時間守住品牌形象，也守住與使用者之間最珍貴的信任。

大數據「企業AI導入大健檢」活動網頁：https://big-data.pse.is/8vfxrv

＊眼見不一定為憑！別讓「看起來很真」成為詐團最鋒利的武器。

NO.9 公益事件包裝型詐騙

・網路聲量：6,184筆



・主要心理破口：同情心、善意、社會責任感、想幫助弱勢、對災害或急難事件的情緒反應。



・常見詐騙入口：募款貼文、LINE轉傳、假公益網站、社群私訊、災害事件相關貼文、假慈善單位訊息。

1月震驚社會的蘆洲蔥油餅老夫妻命案發生後，詐騙集團很快就在社群平台發起假募款，家屬無奈不得不公開聲明「絕無募款」，讓不少網友又心疼又憤怒，紛紛轉發提醒。到了2月，又有LINE群組流傳偽造的「花蓮水災指定捐款」收據，先用公益名義降低戒心，再一步步誘導民眾投入投資陷阱。

這類詐騙最可惡的地方在於，它不是單純騙錢，而是利用社會大眾最柔軟的善意，對災難、悲劇與弱勢處境進行「二度傷害」。

公益事件包裝型詐騙通常會緊貼社會熱點與群眾情緒，從救災、募款、教育補助，到普發現金、親子活動、弱勢關懷，都可能成為詐團包裝話術的外衣。它們很少一開始就露出「我要你的錢」的意圖，而是讓你相信：你正在做好事、正在幫助需要的人、正在替孩子安排重要活動，或只是配合一項看似合理的政策。

＊善意很珍貴，但匯款前務必查證；最想幫人的那一刻，也可能正是詐團設局的破口，別讓愛心變成他們的提款機。

NO.8 熟人冒充信任型詐騙

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

・網路聲量：8,474筆



・主要心理破口：親情、友情、人情壓力、怕親友真的遇到急事、不好意思拒絕熟人請求。



・常見詐騙入口：電話、LINE、Facebook Messenger、被盜用的親友帳號、新加入的陌生號碼。

最可怕的地方，不是話術多精緻，而是它一開始就站在「你認識的人」的位置上，讓人少了一步懷疑，也少了一步查證。竹北「吊車大王」胡漢龑3月分享曾經的受騙事件，接到聲音極其相似的「朋友」電話，開口借款20萬元周轉，基於於對熟人的信任且聲音難以辨識真偽，未經查證便直接轉帳。4月爆發LINE帳號遭大規模登出、被盜的災情，駭客利用電信業者「語音信箱預設密碼」漏洞，在受害者未點擊任何連結、未提供驗證碼的情況下，強制接管LINE帳號；一旦帳號被盜，詐騙集團就能披上「本人」的外衣，向通訊錄好友傳送「借錢周轉」、「幫忙收驗證碼」、「我現在不方便接電話」等訊息。

＊熟人開口借錢，先用原本電話確認，真正的交情，經得起一通電話查證。

NO.7 假機構服務通知型詐騙

大數據股份有限公司

大數據股份有限公司

・網路聲量：10,315筆



・主要心理破口：信任大型機構、怕欠費、怕帳戶異常、怕包裹出問題、看到官方名稱就降低戒心。



・常見詐騙入口：簡訊、Email、假官方網站、假銀行頁面、假電信通知、ETC欠費訊息、物流異常通知。



。釣魚連結詐騙（165打詐儀表板2至3月累計）：受理案1,252件，財損7993.3萬元。

你使用的明明是A電信門號，卻收到來自B電信業者的帳單催繳？明明沒開車上高速公路，卻跳出ETC欠費通知？這類詐騙最擅長把「官方名稱」穿在身上，讓人一看到銀行、電信、醫院、健保、郵局、物流、國稅局等字眼，就先緊張，再照著指示點連結。

1月爆發詐騙集團大規模發送假冒知名銀行的電子郵件或簡訊，主旨多為「帳戶登入異常」、「偵測到多裝置登入」或「異常交易偵測」，誘導民眾點進偽冒網址，輸入信用卡資料與一次性驗證碼；警方統計春節期間共受理18件相關案件，財損將近80萬元。

這類「假裝服務通知」的高明之處，在於它不一定一開始就要求你轉帳，而是先製造一個看似合理的小麻煩：帳戶有異常、包裹卡關、ETC欠費、健保卡遭冒用、報稅資料錯誤、電信帳單未繳。民眾一旦擔心帳戶被盜、包裹被退、欠費受罰，就容易在慌張中點開連結，把個資、卡號、密碼或OTP驗證碼交出去。

年初討論呈現「週期性爆發」，特別是在連假前後（如春節、清明）及特定行政時點（報稅季）。相較於過往，2026年的詐騙信件版型更精緻，甚至會模仿官方網域，導致民眾辨識難度增加。

＊連結越急，越要慢；真正的官方通知，不怕你自己回官網查，也不會逼你照著陌生來電走。

大數據(股)公司推出企業防偽冒偵測服務《KEYTECTOR》，以社群平台的全域掃描為核心，結合AI Agent打造「全天候不間斷監測的風險雷達」。

NO.6 假客服解除詐騙

・網路聲量：12,988筆



・主要心理破口：怕被重複扣款、怕帳戶損失擴大、急著解除異常、相信客服與銀行專員。



・常見詐騙入口：陌生來電、假客服LINE、假銀行專員、電商平台外部聯繫、網銀App、ATM操作指示。

「您好，因為系統出錯，您的訂單被誤設為分期付款。」

這句話一出現，很多人第一反應不是懷疑，而是緊張：會不會真的被重複扣款？不處理會不會越扣越多？也正是這一秒的慌，讓詐團有機可乘。

刑事警察局說明，假客服解除詐騙常先透過資安防護不足的電商平台或基金會資料庫，取得民眾交易紀錄與個資，再假冒商家、基金會或銀行來電，謊稱因設定錯誤，將造成重複扣款，進一步要求民眾操作ATM、網路銀行，甚至到超商購買遊戲點數「解除設定」。等到受害者照做後，才發現不是解除扣款，而是把錢一步步轉出去。

把問題說成「系統錯誤」：誤設分期、升級VIP會員、重複扣款、金流未開通、帳戶未授權、中獎無法匯入、需要實名制驗證。對方通常還會接著安排一位「銀行專員」接手，語氣專業、流程完整，甚至能說出交易明細，讓人誤以為這真的是一次客服協助。法務部也提醒，若接到網購客服聲稱訂單有問題，應先掛斷電話，主動撥打官方客服電話查證，或撥打165反詐騙專線確認。

＊ATM沒有解除分期或退款功能！所有的「幫你解除」，都可能是在幫你轉走。

NO.5 博弈彩券與虛擬遊戲型詐騙

・網路聲量：22,121筆



・主要心理破口：一夜致富、僥倖心理、相信明牌、相信系統漏洞、想用小錢翻大錢。



・常見詐騙入口：彩券明牌群、博弈網站、遊戲社群、LINE群組、直播主或網友推薦、假遊戲交易平台。

「保證中獎」、「老師帶牌」、「平台漏洞」、「下注穩贏」等這幾句話，你看了會心癢難耐嗎？你必須提供警覺！這些字看起來像機會，其實是詐團精心設計的餌。它們不直接說「把錢給我」，而是先讓人相信：自己不是在賭，而是掌握了內線；不是碰運氣，而是找到翻身的捷徑。

165打詐儀表板分享案例，有民眾在Threads看到「彩券內線」貼文後，加入「今彩539報牌中心」LINE群組。對方聲稱有台灣彩券內部人員可控制開獎號碼，並用中獎截圖、會員群組與熱絡對話製造可信度；受害者先繳入會費，再被要求支付押金、加碼下注，前後匯出16萬多元，最後開獎全數落空，對方也隨即失聯。警方提醒，彩券相關人員不可能事先得知開獎結果，所謂「地下報牌」、「控制號碼」都屬非法，也常是詐騙話術。

最會利用人的「差一點就贏」心理。群組裡有人曬獲利、有人喊感謝老師、有人說自己剛領彩金，讓受害者覺得錯過就可惜；等你投入第一筆錢，詐團再用押金、解鎖彩金、提高勝率、補單下注等理由，把人一步步推向更深的坑。

＊真正能翻身的不是明牌，而是你願意在心癢那一刻停下來查證。

NO.4 假公權力恐嚇型詐騙

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

・網路聲量：22,124筆



・主要心理破口：害怕司法、服從權威、怕被牽連、怕家人知道、想趕快證明清白。



・常見詐騙入口：電話、LINE、視訊筆錄、假法院公文、假警察證件照、假檢察官通知。



。假檢警詐騙（165打詐儀表板1至4月累計）：受理案1028件，財損16億2662.7萬元。

一通電話，就能把人嚇進陷阱。假公權力恐嚇型詐騙最擅長的不是說服，而是壓迫；它用「你涉案了」、「帳戶被盜用」、「檢察官正在偵辦」這類話術，讓人急著證明清白，也急著把所有判斷權交出去。

165打詐儀表板案例分享，詐團會假冒郵局人員，聲稱有人冒領普發現金，再「協助轉接」給假警察；接著假警察指稱受害者帳戶涉案、涉及洗錢，要求加入LINE配合調查，甚至進一步要求交付黃金、存摺與提款卡等財產，聲稱是「代管」或「鑑定」。在另一案例中，假檢警還以普發現金遭盜領為開場，要求受害者把財產換成黃金、白銀後交付指定人員，最後造成500萬元損失。

刑事局也提醒，詐團常用「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」等關鍵字，甚至在電話中假裝協助轉接地檢署、法院或銀行專員；但警方不會用通訊軟體或視訊製作筆錄，法院也不會通知民眾監管帳戶。

這類詐騙最可怕的地方，是它會把你關進一個看似正式、其實完全封閉的「假辦案情境」裡。詐團用嚴厲語氣、偽造公文、假證件照與假轉接流程，讓人以為自己正被司法機關調查；再用「不能告訴家人」、「不能找警察」、「照我指示處理」切斷你向外求證的機會。當一個「公務機關」要求你不能問、不能查、不能求助，那就不是辦案，而是詐騙正在關上你的求救門。

＊真正的清白，不需要靠轉帳證明：恐懼越大，越要先掛電話。

NO.3 網購交易陷阱型詐騙

・網路聲量：60,577筆



・主要心理破口：貪便宜、怕錯過優惠、急著成交、相信交易流程、取貨付款習慣太自然。



・常見詐騙入口：FB／IG一頁式廣告、直播賣場、二手交易平台、拍賣平台、陌生購物網站、超商貨到付款、物流簡訊、私訊交易。



。網路購物詐騙（165打詐儀表板1至4月累計）：受理案17,391件，財損16億4513.6萬元。

便宜不一定是撿到，有時候是被釣到。網購交易陷阱型詐騙最常抓住的，就是人們面對限時優惠、低價好物、熱門票券時，那一瞬間「再不買就沒了」的心動。過去大家多半擔心買家被賣家騙，但現在劇本已經翻轉：買的人會被騙，賣的人也可能被假買家騙。

假買家會先表現出高度購買意願，私訊表示想購買二手商品，再傳送假賣場或假物流網址，聲稱交易流程需要填寫資料。接著，假客服會以「賣場有問題」、「未開通信用卡金流」為由，要求賣家加入客服LINE；下一步再安排假銀行專員，以「實名制驗證」、「帳戶驗證」等名義，引導轉帳或輸入卡號。看起來像是完成交易流程，其實每一步都在把賣家往錢坑裡推。

近年常見手法是假快遞、假包裹。165打詐儀表板提醒，詐團會透過快遞或超商店到店服務，把廉價劣質商品寄給不特定民眾，再利用大家平常習慣網購、家人也可能下單、超商排隊不想耽誤別人的心理，讓人誤以為是自己的包裹而付款。金額通常不大，卻正因為「好像算了也沒差」，讓詐團一筆一筆收割。

＊交易越催、價格越甜，越要慢一步確認，別讓「好划算」變成詐團替你結的帳。

NO.2 交友情感養套殺型詐騙

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

・網路聲量：65,899筆



・主要心理破口：孤單、被陪伴需求、愛情期待、性需求、羞於求證、不想讓親友知道。



・常見詐騙入口：交友軟體、IG私訊、Facebook、小紅書、色情網站、LINE聊天、徵婚平台、陌生社群訊息。

1. 假交友投資詐財（165打詐儀表板1至4月累計）：受理案3,659件，財損46億7199.6萬元。

從社群私訊開始，詐團會假扮投資專家，在小紅書等平台隨機搭話，邀請被害人加入LINE投資群組，聲稱可一起討論虛擬貨幣等投資資訊；取得信任後，再引導註冊 BitoPro等交易App，要求提供帳號密碼「代操」，或謊稱資金必須匯入不同帳戶才能投資。等被害人想領回資金時，又以保證金、認證費、解凍費等理由要求加碼付款，讓人越想拿回錢，越被困在詐團設好的金流陷阱裡。

2. 假交友徵婚詐財（165打詐儀表板1至4月累計）：受理案2,093件，財損6億7940.5萬元。

透過交友軟體或IG、小紅書、Facebook等社群私訊等管道，詐團隨機加好友，盜用帥哥美女照片，假冒戰地軍官、軍醫、聯合國官員或海外專業人士。詐騙的節奏通常很固定：先每天早安晚安、噓寒問暖，讓你覺得終於有人懂你；接著開始談未來，說想來台灣見你、一起買房、一起準備結婚基金、一起財富自由；最後才出現真正目的：包裹卡在海關、帳戶暫時不能動、投資名額快截止、家人生病急需周轉。它不是突然開口要錢，是先把「你們的關係」養到讓你不好意思拒絕。

3. 色情應召詐財（165打詐儀表板1至4月累計）：受理案2,993件，財損4億9038.9萬元。

常以假網美交友廣告開場，先聊天建立曖昧，再暗示可安排色情交易，但必須先加入會員。接著假網美轉介假經紀LINE，要求到假網站註冊、繳納儲值金，並謊稱儲值金可升值、日後能領回；之後再以升級會員、解鎖約見資格、補足保證金等理由，誘使持續轉帳、臨櫃匯款，甚至寄送現金袋，最後全面神隱。

＊真正的愛不會急著要你的錢，也不會把未來寫在匯款單上；越甜的承諾，越要留一點清醒給自己。

NO.1 高報酬幻覺型詐騙

・網路聲量：120,894筆



・主要心理破口：想快速賺錢、怕錯過投資行情、相信專家帶路、渴望財務翻身。



・詐騙入口：投資廣告、LINE投資群、假投資APP、FB／IG社群廣告、YouTube財經廣告、假財經老師直播。



。假投資詐騙（165打詐儀表板1至4月累計）：受理案5500件，財損94億1219.3萬元。

「穩賺不賠」、「老師帶單」、「內線消息」、「高報酬低風險」，這些聽起來像機會的話，往往正是陷阱的入口。高報酬幻覺型詐騙最擅長的，就是把人們想翻身、怕錯過、想多賺一點的心情，包裝成看似專業的投資機會；平均每一案財損金額高達1,711,307元，「財損重災區」成為本次榜單討論度第一名。

節奏與腳本常見是先用廣告、直播或社群私訊把人拉進群組，再用「老師」、「助理」、「學員獲利截圖」營造專業與熱度；接著讓你小額試水溫、看見帳面獲利，等你相信平台真的能賺錢後，才開始以洗碼量不足、保證金、IP異常、帳戶凍結、稅金或高級認證等理由拒絕出金。你以為自己差一步就能領回獲利，其實每一步都在被推向更深的金流陷阱。

＊真正的投資不會承諾穩賺不賠，也不會要你先繳錢才能拿回自己的錢。

詐騙手法每天換皮，但劇本從來不陌生。

它讓你想賺、想省、想愛、想幫忙，也讓你害怕、著急、不敢查證。

只要對方開始要求你轉帳、交卡、給驗證碼、加LINE私聊、點陌生連結、下載不明App，那一刻就先停下來。

真正重要的事，不會怕你多查證一次；會怕你查證的，通常就是詐騙。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年5月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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