一人飾兩角！男假裝賣教會音響詐百萬 法官判刑4年10月、沒收犯罪所得

蕭姓男子佯稱販售M32數位控台等商品，並1人分胞兄、客戶兩個角色，詐騙楊姓男子付款購買數位商品，及進一步合作製造燈光鋁合金衍架等相關配件。彰化地方法院審結，依網際網路對公眾散布而詐欺取財等罪，判處應執行有期徒刑4年10月。可上訴。

判決書表示，蕭男民國112年11月間在臉書社團「專業燈光音響舞台樂器視訊同業交流」，以假名登入帳號公開刊登販售M32數位控台，楊男聯繫後誤信蕭男為天主教會販售相關音響設備，合計匯款6萬元購買，蕭男食髓知味，陸續聯絡楊男並謊稱一併出售麥克風等商品，楊男合計匯款12萬8千元。

蕭男又佯稱帳戶因涉洗錢被鎖住，他從事景觀事業的供應商催款，要借錢應急，為取信楊男而偽造3張本票作擔保，楊男先後匯款合計5萬5千元，蕭男又誆稱要與楊男合作製造、販賣燈光鋁合金衍架及相關配件，然後一人分飾蕭男胞兄、蕭姓客戶兩個角色，使楊男誤認確有客戶付費下單，因而陸續匯款面交合計119萬1千元。楊男既沒拿到貨也沒拿到合作收益，向彰化、雲林、台中警方報案。

彰化地院審酌，蕭男犯後坦承全部犯行，態度尚可，然未與被害人達成和解和賠償所受損失，被害人要求「從重量刑」，及蕭自述智識程度、經濟收入、家庭生活等一切情狀，依犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、偽造有價證券罪、沒收未扣案犯罪所得5萬8千元、116萬6015元，應執行徒 4年10月。