國家通訊委員會查洗錢案？彰化男被詐現金108萬、9張金融卡

沈姓等男子組織詐欺集團，去年假冒「國家通訊委員會」、「檢察官林俊言」等身分，向被害人詳稱涉犯洗錢案件，須按指示配合把金融卡寄到新北市，越南籍杜姓移工接受指示領取並交給詐團不詳成員。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處杜男有期徒刑1年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書指出，家住彰化縣鹿港鎮的被害人去年12月間先後接到自稱「國家通訊委員會」、「檢察官林俊言」來電，佯稱他涉及洗錢案件，必須立刻監管金融帳戶靜待調查，接著「刑警隊長楊卓昌」來電問案情，「刑警張睿誠」來電作「電話筆錄」，被害人信以為真，同年12月兩次面交現交合計108萬元，由沈男、曾男、彭女收取（由檢察官另案偵辦）。

被害人誠實說9個金融帳戶有存款，詐團要求把9張金融卡寄到某新北市「空軍一號」三重站，越南籍杜男依BUI VAN MINH（也是越南人）指示領取9張金融卡包裹，再依指示駕車到板橋區交給詐團不詳成員。

彰化地院審酌，杜男均自白參與詐團及洗錢犯行，且無犯罪所得，及參酌他參與犯罪情節、所生損害、智識程度、來台工作及家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。