金門婦急匯9萬「貨款」到警示帳戶 警銀合作成功阻詐

金門縣警察局金城分局日前成功攔阻一起「假交易、真詐騙」案件，1名邱姓女子與在大陸台商進行商品交易，準備匯出9萬餘元貨款時，所幸銀行行員察覺異狀並即時通報警方，成功保住民眾財產。

警方指出，邱女日前前往永豐銀行金門分行辦理臨櫃匯款，表示因赴大陸經商，透過商會認識一名大陸台商男子，雙方近期有商品買賣往來，對方要求她將9萬餘元匯入指定帳戶作為貨款。

不過，銀行林姓、呂姓及江姓專員在受理匯款過程中，發現受款帳戶竟為詐欺衍生警示戶，懷疑邱女可能遭遇詐騙，立即通報警方到場協助。

金城派出所警員李昱諄、陳鈺富獲報後趕赴現場，詳細了解雙方交易過程，並依據過往案例研判，認為這是典型假交易詐騙手法。警方隨後向邱女說明詐騙集團慣用話術，提醒跨境交易若未透過合法、安全管道進行，極易遭不法人士利用。經警方與銀行人員耐心勸說後，邱女才驚覺受騙，當場取消匯款，成功避免9萬餘元損失，並對警方與行員即時協助表達感謝。

金城分局長周宏璘提醒，民眾從事網路或跨境交易時，應優先選擇具有第三方支付保障及實名認證機制的合法平台，切勿輕信來路不明帳戶或私下匯款要求，以免落入詐騙陷阱；若遇疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以保障自身財產安全。

金門縣警察局金城分局日前成功攔阻一起「假交易、真詐騙」案件，1名邱姓女子與在大陸台商進行商品交易，準備匯出9萬餘元貨款時，所幸銀行行員察覺帳戶異狀並即時通報警方。圖／警方提供