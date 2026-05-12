盛名之累！總院長陳穆寬遭AI變臉冒名代言產品 彰基將提告追究

彰基總院長陳穆寬⁩是國際知名的口腔癌專家，最近即有詐騙集團利用 AI深偽技術（Deepfake），在臉書等社群媒體偽造他代言防止打鼾、治療呼吸中止症等產品的影片，許多人因此被騙，彰化基督教醫學中心今天發布聲明，強調這類影片均為偽造，籲請民眾切勿受騙，以免破財傷身。

彰基醫學中心發言人張尚文指出，這些流傳的詐騙影片，是利用 AI深偽技術（Deepfake）惡意冒用彰基總院長陳穆寬形象、聲音與姓名，並植入虛假醫療建議或推薦不明產品，宣稱陳總院長代言戒檳榔、防止打鼾、治療呼吸中止症、治療耳鳴等產品。

彰基表示，彰基身為彰化南投雲林唯一的醫學中心，始終堅持實證醫學與醫學倫理，彰基醫療財團法人總院長陳穆寬⁩就任以後禁止院內上千位醫師代言任何商業廣告，因此凡是出現彰基醫師推薦特定藥品、營養品，或引導民眾加入個人 LINE 群組領取資訊者，皆為不肖廠商盜取影像後，以AI技術後製竄改而成的不實廣告。

彰基指出，此次利用 AI 深偽技術（Deepfake)偽造的影片唯妙唯肖，甚至引用總院長⁨陳穆寬⁩強調的「謙卑服事」、「讓富人看得起、窮人看得起」等用語，甚至連員工都受騙，還引發大量受騙網友轉傳，並且購買。

張尚文指出，詐騙集團以A1深偽技術冒用總院長陳穆寬代言與耳鼻喉疾病的相關產品，主要是因為總院長⁨陳穆寬⁩是國際知名的口腔癌專家，在口腔癌治療及研究領域的𠎀出表現，還榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜，才被詐騙集團冒用代言戒檳榔、防止打鼾、治療呼吸中止症、治療耳鳴等等產品。

彰基表示，盜用彰基名稱、醫師肖像及運用AI技術捏造不實廣告，已涉嫌觸犯刑法詐欺罪、加重誹謗罪及違反療法等相關規定，針對此類侵權行為，彰基院已交由法務部門持續蒐證，將追究法律責任，捍衛民眾的健康。