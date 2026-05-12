盛名之累！總院長陳穆寬遭AI變臉冒名代言產品 彰基將提告追究
彰基總院長陳穆寬是國際知名的口腔癌專家，最近即有詐騙集團利用 AI深偽技術（Deepfake），在臉書等社群媒體偽造他代言防止打鼾、治療呼吸中止症等產品的影片，許多人因此被騙，彰化基督教醫學中心今天發布聲明，強調這類影片均為偽造，籲請民眾切勿受騙，以免破財傷身。
彰基醫學中心發言人張尚文指出，這些流傳的詐騙影片，是利用 AI深偽技術（Deepfake）惡意冒用彰基總院長陳穆寬形象、聲音與姓名，並植入虛假醫療建議或推薦不明產品，宣稱陳總院長代言戒檳榔、防止打鼾、治療呼吸中止症、治療耳鳴等產品。
彰基表示，彰基身為彰化南投雲林唯一的醫學中心，始終堅持實證醫學與醫學倫理，彰基醫療財團法人總院長陳穆寬就任以後禁止院內上千位醫師代言任何商業廣告，因此凡是出現彰基醫師推薦特定藥品、營養品，或引導民眾加入個人 LINE 群組領取資訊者，皆為不肖廠商盜取影像後，以AI技術後製竄改而成的不實廣告。
彰基指出，此次利用 AI 深偽技術（Deepfake)偽造的影片唯妙唯肖，甚至引用總院長陳穆寬強調的「謙卑服事」、「讓富人看得起、窮人看得起」等用語，甚至連員工都受騙，還引發大量受騙網友轉傳，並且購買。
張尚文指出，詐騙集團以A1深偽技術冒用總院長陳穆寬代言與耳鼻喉疾病的相關產品，主要是因為總院長陳穆寬是國際知名的口腔癌專家，在口腔癌治療及研究領域的𠎀出表現，還榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜，才被詐騙集團冒用代言戒檳榔、防止打鼾、治療呼吸中止症、治療耳鳴等等產品。
彰基表示，盜用彰基名稱、醫師肖像及運用AI技術捏造不實廣告，已涉嫌觸犯刑法詐欺罪、加重誹謗罪及違反療法等相關規定，針對此類侵權行為，彰基院已交由法務部門持續蒐證，將追究法律責任，捍衛民眾的健康。
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