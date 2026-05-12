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竹聯幫分子開12家人頭公司洗錢 31人遭假檢警假投資詐騙1億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫禮堂成員蘇姓男子涉嫌收購12家公司，向銀行開人頭公司帳戶，賣給假檢警、假投資詐騙集團洗錢，向31人騙走1億元。警方查獲24人移送，台北地檢署已將蘇等12人依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。

警方調查，50歲蘇姓男子以每間10萬至40萬元，收購12家停止營業的科技、貿易業等公司，招攬成員擔任人頭代表人，與記帳士配合變更公司負責人登記，在台北市內湖、信義區兩處商辦大樓租辦公室，並出具假交易合約，營造正常營運假象，降低銀行對大額異常金流戒心。

蘇等人向銀行開公司戶，並申請開通企業憑證等帳戶功能，再以每個帳戶60萬至80萬元，賣給假投資、假檢警詐團收受被害人匯款。警方清查，2023年9月至去年9月有31人被騙1億元，其中一名63歲婦人遭假檢警詐騙6500萬元最多。

台北市刑警大隊去年9月至今年3月在台北、新北市搜索，拘提蘇等17人及通知7人，查扣手機、筆記型電腦、人頭公司申登資料、大小章、存摺、提款卡、現金50餘萬元，經法院裁定扣押涉案帳戶存款2200萬元。

北檢聲押禁見蘇等3人獲准，命其他人以5至10萬元交保，去年10月起訴蘇等12人，其他人偵查中。

竹聯幫禮堂成員蘇姓男子涉收購12家公司，開人頭公司帳戶賣給詐騙集團洗錢，向31人騙走1億元，警方查獲24人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫禮堂成員蘇姓男子涉收購12家公司，開人頭公司帳戶賣給詐騙集團洗錢，向31人騙走1億元，警方查獲24人移送。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫禮堂成員蘇姓男子涉收購12家公司，開人頭公司帳戶賣給詐騙集團洗錢，向31人騙走1億元，警方查獲24人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫禮堂成員蘇姓男子涉收購12家公司，開人頭公司帳戶賣給詐騙集團洗錢，向31人騙走1億元，警方查獲24人移送。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫 詐騙集團 洗錢

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