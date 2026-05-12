影／西屯空軍一號寄包裹 警順口關心...拆穿假寄鞋真寄卡阻詐

不少民眾會被詐騙集團誆騙，利用空軍一號的貨運站，寄送存簿與提款卡，因此類似的貨運站點，也是警方的治安熱點區域，台中市西屯所警員近日前往轄內貨運站點關心時，當時有梁姓男子正要寄包裹，因深夜時分，警方關心包裹內容物「確定是鞋不是卡」，梁男一愣，才坦承盒內還有提款卡，警方連忙阻詐。

台中市第六分局西屯派出所警員陳鐸元、劉宥佐近日巡邏行經轄內空軍一號貨運站時，發現20歲梁姓男子正準備寄送包裹，警員主動關心，憑藉經驗隨口提醒，「確定是寄鞋子？不是寄提款卡吧？」一句話讓梁男當場神情慌亂，坦承包裹內確實藏有提款卡。

警員檢視包裹，發現鞋內塞著一個紅包袋，裡面裝著提款卡，且寫有帳號與密碼。

梁男向警方坦承，近期因有貸款需求，聽信不明人士話術，誤以為需先寄送提款卡供對方「審核」，通過後才能獲准撥款，才會依指示將卡片藏於鞋內準備寄出。

警方當場識破這是詐騙集團騙取「人頭帳戶」的慣用伎倆，嚴正提醒梁男，若輕易交出提款卡與密碼，不僅會被利用進行詐騙或洗錢，更可能淪為共犯面臨嚴重的法律責任。

梁男聽完耐心解說後才恍然大悟，立刻打消寄件念頭，感謝警方保住他的帳戶。

警方呼籲，詐騙集團常以「辦理貸款」、「快速放款」等話術誘騙民眾寄送存摺或金融資料，民眾切勿輕信交付他人，以免淪為詐騙幫兇而觸法。

台中市梁姓男子近日西屯區為貸款遭到歹徒詐騙，要到西屯區一處貨運站寄提款卡與密碼，被巡邏警員攔阻。圖／第六警分局提供