內政部：假憑證中心email誘騙點擊 勿點連結更新

內政部今天說，近期有不明人士偽冒內政部憑證管理中心名義，透過假冒電子郵件，誘導民眾點擊下載或更新「HiCOS Client卡片管理工具」的連結。請民眾切勿點擊不明連結，以免個資外洩或財產損失。

內政部透過新聞稿表示，自然人憑證如有需要更新元件，憑證管理中心將會在官網（https://moica.nat.gov.tw/）最新消息公告，不會以電子郵件通知，若民眾有更新元件需求，可定期至憑證管理中心官網查詢最新版本，並慎防偽冒更新郵件，切勿點擊不明連結。

內政部提醒，如果接獲類似可疑訊息，請立即撥打內政部警政署165反詐騙專線諮詢與通報。如對自然人憑證有相關疑問，也可洽詢內政部憑證管理中心服務專線0800-080-117。