「媽祖ㄟ錢也敢騙」 台中男假代辦白沙屯報名詐40人

白沙屯媽祖進香今年吸引46萬人報名，台中市5旬陳男卻在網路發文佯稱可協助代辦報名，實則藉機騙取民眾財物，刑事局獲報清查被害者達40人，依詐欺罪嫌將陳男送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第九大隊副大隊長李奇勳表示，3月接獲民眾報案稱欲參與苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香至雲林北港朝天宮活動，看到網路有「善心人士」號稱可幫外縣市民眾代辦報名，繳費後卻是一場空，慘遭詐騙。

除此之外，也有其他被害人向165反詐騙系統平台檢舉相關情資，刑事局隨即與台中市警察局清水分局共組專案小組，並報台中地檢署指揮偵辦。

專案小組鎖定居住台中的藍領陳男涉有重嫌，有詐欺、竊盜等紀錄的他，在民國112年就犯過類似案件，由於欲參與白沙屯媽祖進香活動須本人到場報名，看準許多人不便親自跑一趟，陳男便在臉書（Facebook）社團發文聲稱可代辦進香報名。

初估陳男共收受100多人報名代辦，除收取活動報名費新台幣700元外，另加計1筆代辦費150元，前70人都報名成功，但後40人卻未報成且款項均遭陳男私吞，總財損約3萬4000元。

有香燈腳向警方表示，此類詐騙手法，不但損失報名費與今年度進香專屬衣物配件外，最在意的是報名成功後原預期可透過廟方朗讀疏文，讓媽祖賜福的機會也沒了，錯過後就又要再等一年，氣罵「媽祖ㄟ錢也敢騙」，希望警方伸張正義。

專案小組經偵蒐完備，見時機成熟於4月21日至台中市陳男住處執行拘搜，當場將他查獲，並查扣犯罪用手機、白沙屯媽祖進香物品（外套、帽子、編號臂章、毛巾）、報名表、結緣品等贓證物。

陳男到案後坦承不諱，並稱詐款已挪作醫療費用支出；全案詢後依違反刑法詐欺罪嫌移送中檢偵辦，裁定陳男3萬元交保。

記者會時還有意外插曲，場內警方在說明偵破白沙屯媽祖進香詐欺案內容，場外道路則適逢台北市松山慈祐宮（舊稱錫口媽祖廟）遶境十三街庄隊伍經過，意外巧合令在場者嘖嘖稱奇。

刑事局呼籲，近期媽祖進香遶境活動頻繁，在網路社群發達時代，若有不明人士在網路上打著低價代辦報名，有可能是詐騙，民眾應以廟方報名管道為優先考量；若發現疑似詐騙的代辦報名管道，可撥打警政署165反詐騙專線求證。