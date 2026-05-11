推銷「萬能粉」遭控找暗樁演戲詐騙 檢提不出證據...二審無罪確定

陳姓男子在2022年8月間，前往彰化一家雜貨店推銷「清潔萬能粉」，被控夥同不知名男子充當「暗樁」假扮顧客搶購，導致雜貨店業者誤信買氣旺，花1萬元進貨100包，事後遭客訴洗不乾淨提告詐欺，一審認定檢方無法證明該粉完全無效，判無罪，全案上訴台中高分院後，法官認定，業者是先付完錢後，暗樁才上門，難認陷於錯誤，駁回上訴，判無罪確定。

判決指出，陳姓男子在2022年8月1日上午9時25分許，開車載著一名身分不詳的男子，前往彰化市由陳姓業者經營的雜貨店，陳男獨自進店向業者推銷「清潔萬能粉」，佯稱這是鐵工廠專用、從事機械工作者洗手用的清潔粉，開價1包100元，聲稱業者可以200元轉售客群。

推銷過程中，同行男子喬裝成一般顧客進店，當場掏出400元買2包萬能粉，因而誤信該產品清潔效果極佳、買氣旺，當場掏出1萬元買下100包。

直到隔年，業者將萬能粉送給客人試用，客訴反應不會產生泡沫也洗不乾淨，業者才驚覺受騙提告詐欺。

彰化地院審理時，查出檢方曾將萬能粉送交SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）檢驗，但因清潔效果受清洗手法、使用量及標的物種類等多重因素影響，無法檢驗證明該產品無效。業者也自承，因曾聽說過類似產品有效，誤以為是同一種東西才購買。

法官審認，既然無法證明產品無效，便難以認定陳男施用詐術，判無罪。

檢方認為，陳男夥同暗樁營造商品搶手的假象，具有不法所有意圖，主張原審認事用法有誤而提起上訴。

台中高分院審酌，根據監視器、業者證詞，老闆娘是「先付錢」給陳男後，該名暗樁男子才進店購買。

法院認定，雙方交易早已完成，縱使該男是暗樁，也無法認定業者是因為看到暗樁搶購，才陷於錯誤而決定購買。

因檢方提不出積極證據證明萬能粉無效，且告訴人是出於自身誤認而購買，二審認定上訴無理由，予以駁回，全案無罪確定，不得上訴。