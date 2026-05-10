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愛情詐騙 女子借2百多萬投資虛擬幣全沒了 還被列共犯

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蕭姓女子誤入愛情詐騙，一名自稱來自香港的陳先生噓寒問暖，還以寶貝相稱，蕭女不僅被陳男帶著開通虛擬貨幣帳號，又把金融帳號提供給陳男，害另5名也誤入「假交友、真詐騙」的女子共匯入31萬元，蕭女被檢方依詐欺罪起訴，不過彰化地方法院認為蕭女自己也被騙2百多萬元，也是被害人，判無罪。

蕭女去年3月在IG社群網站認識暱稱「MR.Chen陳世傑」網友，對方從日常噓寒問暖開始，也會傳送自己母親在做飯的日常照給蕭女，建立蕭女好感，但認識才一周男方就告訴蕭女「你可以叫我先生，在香港先生的意思是老公」、「單身太久了」、「想感受一下有伴侶的感覺」，還以「寶貝」稱呼對方。

陳世傑後來要蕭女加入「HKDAEX」虛擬貨幣平台，並開通OKX虛擬貨幣帳號，告訴蕭女「這比起我們每天早出晚歸的工作要輕鬆很多」、「你家陳先生希望我們一起通過我們兩個人的力量爭取賺更多」。

蕭女後來想出金，平台就不斷以要繳稅金、保證金、手續費搪塞，蕭女因此去年4、5月陸續向親友共借款180萬元，還辦了信貸62萬，陸續匯入陳男幫她開通的虛擬貨幣帳號，但仍無法出金。

陳男騙完蕭女錢，還不放過她，還「裝窮」，6月貼出他家門口也被貼了多張討債照片，還說「抱怨沒有用，只能想辦法盡快處理，不然我們的財務狀況會越來越糟糕」。

陳男後又說他有朋友願意借錢給他們周轉，要蕭女再提供銀行帳戶給他，詐團隨即再利用相同手法騙另5名女子陸續匯入共31萬元到蕭女帳戶，直到蕭女帳戶被列為警示帳戶，蕭女趕緊找陳男詢問，陳男從此消失無蹤，而蕭女也被列為詐騙集團共犯。

不過法官認為，蕭女顯然陷入「MR.Chen陳世傑」編織的愛情陷阱，並無預見自己的帳戶將作為詐騙集團人頭帳戶使用，主觀上難認有加重詐欺取財及洗錢之不確定故意，以此判處無罪。

彰化縣蕭姓女子誤入愛情詐騙，不僅自己被騙走2百多萬元，因提供帳戶，也害另5名也誤入「假交友、真詐騙」的女子共匯入31萬元，被檢方依詐欺罪起訴。記者林宛諭／攝影
彰化縣蕭姓女子誤入愛情詐騙，不僅自己被騙走2百多萬元，因提供帳戶，也害另5名也誤入「假交友、真詐騙」的女子共匯入31萬元，被檢方依詐欺罪起訴。記者林宛諭／攝影

彰化縣 香港

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