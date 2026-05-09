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刑事局：假檢警詐騙新手法 攔截來電再盜刷

中央社／ 台北9日電

刑事局今天表示，假檢警詐騙手法出現重大變化，詐騙集團結合來電轉接與金融盜刷，形成新型態「金融接管」犯罪模式，危害程度遠超以往，呼籲民眾提高警覺。

刑事局發布新聞資料表示，有民眾輸入「**21*」導致電話全被詐騙集團轉接，研判假檢警詐騙手法出現重大變化，從透過電話或視訊稱要做筆錄，騙取被害人個資，近期則是操控民眾手機通訊功能，攔截所有來電，突破金融防線。

新北市一名劉姓上班族，今年1月接獲歹徒假冒醫院名義來電，對方謊稱其證件遭冒用，涉及盜領管制藥品，隨後由假警察及書記官透過通訊軟體聯繫，並要求配合調查，進行視訊筆錄。

警方說，劉姓被害人在歹徒話術誘導下，提供個人資料、信用卡資訊、網路銀行、證券帳號密碼，詐騙集團還聲稱是為查證金流。

刑事局表示，詐騙集團提及的相關說詞，都非正常的調查程序，而是為掌握民眾的支付工具，進而準備盜刷，此案真正關鍵在於「來電轉接」。

警方發現，此案詐騙集團指示被害人操作手機，並輸入「**21*」加指定門號，完成來電轉接設定後，被害人的來電，就被全面轉往詐騙集團控制的電話。

警方說，詐騙集團在成功掌控被害人通訊等資料後，2天內盜刷多家銀行信用卡共19筆交易，金額達新台幣260萬餘元，被害人證券帳戶也被變賣持股套現約105萬餘元，總財損約366萬餘元。

警方強調，假檢警詐騙從騙資料、匯款，升級為買新手機、下載不明APP、綁定信用卡、設定來電轉接、接管金融驗證的複合型犯罪。

刑事局呼籲，民眾接獲來電，若被要求下載不明APP、綁定信用卡，或輸入「**21*」設定來電轉接，應立即中止操作並提高警覺，更不要提供信用卡、網銀、證券帳號密碼等機敏資訊。遇可疑情形，就撥165專線或上「165打詐儀錶板」網頁。

盜刷 詐騙集團 刑事局

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