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老闆娘深陷投資詐騙近5000萬元全沒了 法院判車手要全賠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣張姓老闆娘深陷網路投資群組詐騙，一個多月面交8次被騙走4835萬元，警獲報後逮捕詐騙集團車手46歲潘女，屏東地院審理，刑事部分，潘女犯詐欺取財罪處有期徒刑6年6月，民事部分，則要全賠張女的損失。可上訴。

判決指出，46歲潘女是擔任面交取款車手，該案詐欺集團其他成員們在2025年5月初，以LINE暱稱「超揚投資群組」、「陳美臻」等假帳號，向被害人張姓老闆娘佯稱投資股票可以獲利，導致張姓老闆娘深陷其中。

判決指出，車手潘女先在超商列印詐欺集團成員偽造「超揚投資股份有公司存款憑證」，與該公司工作證，潘女宣稱為該公司的取款專員，跟張姓闆娘面交取款，張姓闆娘深陷其中，一個多月內陸續交付8次，共4835萬元給潘女，潘女再交付給上游成員。潘女稱在此案中她只獲得5.5萬元。

判決指出，潘女在詐欺集團中擔任收水車手工作，是犯罪不可缺少環節，所為製造金流斷點，隱匿詐欺取得去向。潘女辯稱，她不需要賠到這麼多錢，也沒有錢可以賠償，她也被關押中。法官不採信，判潘姓女車手要賠張姓老闆娘4835萬元。可上訴。

屏東縣張姓老闆娘遭假投資詐騙，一個多月內被騙走4835萬元，屏東地院審理後，民事損害賠償判車手潘女要全賠，刑事部分則判詐欺罪處6年6月。可上訴。屏東地院外觀。圖／資料照
屏東縣張姓老闆娘遭假投資詐騙，一個多月內被騙走4835萬元，屏東地院審理後，民事損害賠償判車手潘女要全賠，刑事部分則判詐欺罪處6年6月。可上訴。屏東地院外觀。圖／資料照

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