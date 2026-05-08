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詐團黑錢洗到海外 竹聯幫男涉買空殼公司、3記帳士當幫手

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵辦假檢警詐騙案，追查被害人遭騙走的錢，意外追出「空殼公司洗錢鏈」；警方查出，具竹聯幫禮堂背景的蘇姓男子，涉嫌收購大量空殼公司，安排人頭掛名負責人，再利用公司帳戶收受詐騙贓款，轉成外幣匯往境外；另有3名記帳士涉嫌協助變更公司資料，讓空殼公司成為洗錢管道。刑事局偵查第七大隊逮捕蘇男、3名記帳士及共犯共25人，清查洗錢金額逾2億元，全案依法送辦。

警方調查假檢警詐騙案，詐團佯稱被害人身分證件、帳戶涉及刑案，要求配合監管帳戶及名下財產，單一案件財損達6600萬餘元；專案小組調閱金流後發現，贓款不是進入一般人頭帳戶後提領，而是流入多家空殼公司帳戶，再轉為等值外幣，大額分批匯往境外銀行帳戶。

警方溯源發現，50歲蘇男平日兼營土地仲介，因此結識多名記帳士。他涉嫌透過記帳士收購無實際營業或財務不佳的公司，再找人頭擔任公司負責人。人頭只要提供身分證件、印章並配合辦理資料，就可取得約5萬元報酬；公司完成變更後，便成為詐團收款、轉匯的工具。

涉案的戴姓、謝姓、黃姓3名記帳士，被警方認定利用熟悉公司登記、稅籍變更及記帳報稅流程的專業，協助蘇男辦理公司負責人、稅籍地、營業項目等變更，讓原本無實際營運的公司具備正常商業外觀。警方查出，記帳士從中收取數萬元至10數萬元不等代辦費或買賣價差。

專案小組指出，詐團選擇公司帳戶，是因公司帳戶本來就可能有大額收付款項，比個人人頭帳戶更容易包裝成正常交易。贓款進入公司後，再透過網銀轉為外幣匯出境外，增加檢警追查金流難度。警方清查，相關空殼公司涉及假檢警、假投資等詐騙贓款，已有20餘名被害人，洗錢金額逾2億元。

刑事局自去年底起，在台北、新北、桃園、高雄等地發動多波搜索拘提，今年3月中旬在台北市中正區拘提蘇男到案，查扣公司登記變更文件、公司大小章、筆電、手機及自小客車等證物。全案共查獲蘇男、陳姓男子、堯姓男子、3名記帳士及多名人頭負責人共25人。

刑事局指出，收購大量無營業活動公司再轉售，本就是高度可疑的洗錢警訊，記帳士屬防制洗錢體系中的「守門人」，遇到這類異常交易，應審查實質受益人並留意是否通報；涉案記帳士未落實相關程序，還涉嫌協助詐團取得空殼公司，刑事局將彙整資料，函請主管機關就違失部分裁處及監理檢查。

全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，蘇男到案後坦承犯行，訊後獲10萬元交保；其餘共犯及記帳士則分別以5萬至50萬元不等金額交保。

警方查獲黑幫成立空殼公司洗錢，查扣名車、變更文件等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
警方查獲黑幫成立空殼公司洗錢，查扣名車、變更文件等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

警方查獲黑幫成立空殼公司洗錢，查扣名車、變更文件等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
警方查獲黑幫成立空殼公司洗錢，查扣名車、變更文件等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

詐團 詐騙 竹聯幫 洗錢 刑事局

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