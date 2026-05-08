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詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

中央社／ 台北8日電

竹聯幫蘇姓男子透過假檢警手法詐騙莊姓女子，得手6600萬餘元，刑事局獲報查緝發現3名專業記帳士與蘇男合作，協助成立多家空殼公司涉洗錢，逮捕蘇男等25人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長林漢隆說，有民眾遇假檢警詐騙，總財損達新台幣6600萬餘元。追查金流發現，多數贓款流入詐騙集團成立空殼公司，得知50歲蘇姓男子為首集團涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，蘇姓男子有竹聯幫背景，取得詐騙款項後，交由小弟收購久未營業且仍可對外轉售的公司，並與56歲戴姓記帳士等3人合作，透過人頭資料及文件成立空殼公司進行洗贓款。

警方說，3名記帳士在詐騙集團的功能就是變更公司登記資料、製造假發票、協助尋找營業登記地，並涉嫌指導人頭公司的負責人回應各政府機關詢答等。

警方表示，蘇姓男子為首詐騙集團以假檢警誘騙莊姓被害人，導致被害人財損達6600萬餘元，被害女子去年7月發現詐騙集團提供是假公務機關人員資訊，驚覺受害報警。

刑事局獲報布線查緝，去年10月展開首波行動，緝獲多名空殼公司負責人到案，今年3月循線逮捕蘇姓男子及3名記帳士等25人到案，搜出公司登記變更文件、公司大小章等資料，筆電與手機等物。警方初估洗錢金額達2億餘元。

警詢後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把蘇姓男子等25人移送台北地檢署偵辦。

刑事局說，涉案3名記帳士已違反記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法與洗錢防制法內要求守門人的義務精神，將彙整資料把設案記帳士的違失行為函送主管機關，且將建議應依法裁處或監理檢查。

刑事局再次提醒民眾，接獲可疑來電或不明投資訊息，應先多方查證，可撥110及165專線諮詢，或透過網路搜尋「打詐儀錶板」，避免上當受騙進而財損。

竹聯幫蘇姓男子透過假檢警手法詐騙莊姓女子，得手6600萬餘元，刑事局獲報查緝發現3名專業記帳士與蘇男合作，協助成立多家空殼公司涉洗錢，逮捕蘇男等25人送辦。示意圖／AI生成
竹聯幫蘇姓男子透過假檢警手法詐騙莊姓女子，得手6600萬餘元，刑事局獲報查緝發現3名專業記帳士與蘇男合作，協助成立多家空殼公司涉洗錢，逮捕蘇男等25人送辦。示意圖／AI生成

詐騙集團 贓款 竹聯幫

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