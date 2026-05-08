新竹地檢署召開打詐平台會議 高齡車手暴增成新警訊

新竹地檢署今天召開「新竹地區詐欺預警中心暨地政機關預防不動產詐欺及逃逸外勞金融帳戶案件聯繫平台」會議，除盤點轄內詐欺犯罪趨勢、防制不動產詐欺及企業詐騙外，也特別點出「高齡車手」快速增加的新現象。統計顯示，65歲以上高齡車手案件從2024年僅2件，至去年暴增至22件，今年第一季已達13件，若趨勢不變，全年恐突破42人，顯示詐騙集團已不只鎖定高齡者當被害人，更進一步吸收成為犯罪工具。

新竹地檢署檢察長柯宜汾表示，新竹縣市因科技產業聚落集中，民眾薪資水準、消費能力及投資意願較高，加上網路使用頻繁，假投資、假網拍、假交友及假冒機構詐財等案件持續增加。統計顯示，2024年下半年新竹縣市詐欺案件受理件數達近年高峰，單月最高達1046件，財損最高單月達12.7億元；在中央打詐政策、跨機關合作及預警通報機制推動下，今年2月案件數已降至375件，3月財損降至約2.4億元。

不過，檢方指出，高齡車手增加值得高度警戒，詐騙集團常以「簡單打工」、「跑腿收款」、「代領款項」等話術吸收高齡者，讓長者在不清楚法律風險下涉入犯罪。若以涉案人數觀察，113年僅2人，114年增至22人，今年1至3月已有14人，成長趨勢明顯。

這次開會由新竹地檢署主任檢察官黃振倫擔任召集人，邀集新竹縣市警察局刑大、竹縣市調查站、新竹縣市專勤隊、新竹縣市地政機關及台灣科學園區科學工業同業公會等單位共同參與。

會中也討論科技園區企業遭詐風險。新竹地檢署指出，近期已有科技廠商遭境外詐騙集團假冒公司負責人或合作廠商，以電子郵件、通訊軟體要求緊急匯款，所幸透過預警中心即時通報，成功攔阻款項。檢方提醒企業建立「付款再確認」機制，凡涉及境外匯款、更換收款帳戶或臨時加速付款要求，應透過原留電話、雙主管覆核或視訊方式再次確認。

會議除盤點轄內詐欺犯罪趨勢、防制不動產詐欺及企業詐騙外，也特別點出「高齡車手」快速增加的新現象。圖／新竹地檢署提供

新竹地檢署今天召開「新竹地區詐欺預警中心暨地政機關預防不動產詐欺及逃逸外勞金融帳戶案件聯繫平台」會議。圖／新竹地檢署提供