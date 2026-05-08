2千元代買水果竟是圈套！台中女網搜高薪職缺 險入詐團共犯結構

台中市34歲陳小姐日前在社群平台Threads看到標榜「高薪、高福利」的跑腿工作，月薪上看4萬2千元，險些掉入詐騙集團陷阱；所幸她在執行任務途中，突見路邊「打擊詐騙」的宣傳看板，心生警覺轉向市議員謝志忠求助，才驚覺自己差點淪為詐騙共犯，今天出面與台中市議員謝志忠召開記者會，還原驚險事發經過。

當事人陳小姐表示，4月底是在Threads上發現一則標榜代買、跑腿的高薪職缺，不僅月薪高達4萬2千元，還提供全勤獎金3千元，各項福利均優於一般勞動市場，由於工作內容與其過去經驗相似，且薪資誘人，因而留言應徵並進入「入職流程」。

陳小姐說，本月5日接獲首項任務，對方要求她先購買水果後前往台中高鐵站面交，當陳小姐反映身上現款不足時，對方竟大方匯款2000元至其帳戶供其使用；正當她準備出發執行任務時，路過看見市議員謝志忠設置的「打擊詐騙」看板，腦中警鈴大作，隨即轉往服務處求援，及時攔阻一場災難。

謝志忠表示，接獲陳情後第一時間即聯繫豐原分局及偵查隊到場，警方研判，這正是典型的求職詐騙套路。若陳小姐當時依約前往，不僅該筆2000元匯款會被視為詐騙金流證據，陳小姐更可能在不知情下，淪為詐騙集團領款或取貨的「車手」，背負沉重的刑事責任。

謝志忠隨後陪同陳小姐配合警方前往台中高鐵站部署，雖然最終未能成功逮捕接頭人員，但已成功讓陳小姐脫離犯罪結構，避免清白留污點。考量陳小姐因求職心切才誤觸陷阱，謝志忠昨日已協助轉介至豐原就業服務站，進行合法的工作媒合，希望能協助她重回職場。

謝志忠與警方共同呼籲，目前正值畢業季，即將踏入社會的新鮮人應對「免經驗、高薪資」的求職訊息保持高度戒心。任何要求提供帳戶、代領款項或代收包裹的任務，皆具高度風險。若有求職需求，應透過各區就業服務站或合法的求職平台，遇有可疑情形，請務必先冷靜查證，避免淪為詐騙集團的工具；如有疑問，請立即撥打110或165反詐騙專線，或向就近警察機關查證，以維護自身權益與財產安全。

台中市議員謝志忠（左）上午與曾誤信社群媒體高薪求職陷阱的當事人陳小姐（右，戴墨鏡與口罩受訪）召開記者會。記者黑中亮／攝影