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身分證遭冒辦門號？67歲婦急奔神岡警所 戳破假檢警騙局

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市神岡區67歲潘姓婦人前天接獲詐騙集團電話，對方佯稱其身分證遭人冒用申辦門號，要求其遠赴新北市報案；潘婦驚覺異狀，隨即果斷掛斷電話，在丈夫陪同下步行至住家附近的神岡分駐所求援，警方一眼識破這是典型的「假檢警」詐騙話術，成功守住自己的血汗錢。

豐原分局指出，潘姓婦人於5月6日下午1時許，神色慌張地與丈夫走進神岡分駐所，指稱接獲「通訊行」來電指證件遭冒用，警員朱師緯聽完敘述後，明確告知潘婦這是常見的詐騙老梗，並拆解詐騙套路的下一步就是「財產監管」。

潘婦表示，稍早接獲自稱新北市板橋區某通訊行的來電，指稱有人持其身分證冒辦手機門號，並提供一組「當地警方」的電話，要求她親自北上或聯繫該單位配合調查；潘婦雖心生惶恐，但轉念想到住家附近不到50公尺處就有派出所，心生疑惑「為何報案非得跑去外縣市？」並與丈夫出門向警方查證。

警方指出，詐騙集團通常先以「身分遭冒用」或「個資外洩」恐嚇被害人，隨後轉接給假冒的檢警人員，謊稱被害人涉嫌刑案，必須將存款匯入指定帳戶進行「財產監管」，甚至會派假車手直接上門取款；並強調詐騙集團常利用民眾對法律程序的陌生與恐慌進行威脅。

之後在警方詳盡解說與案例分析下，潘婦這才鬆了一口氣，緊張情緒逐漸平復，慶幸自己當時「多走這幾步路」向警察求證，才沒讓詐騙集團得逞。

豐原警方表示，「警察絕對不會要求民眾跨縣市報案，更不會在電話中要求監管財物。」申辦手機門號有嚴格的身分查驗程序，民眾若接到可疑電話，應謹記「一聽二掛三查證」，請務必保持冷靜，立即撥打110或165反詐騙專線，或親自前往鄰近派出所諮詢，以免受騙。

警員在所內耐心向神情焦急的67歲潘姓婦人及先生詳細說明詐術，成功阻止婦人遭詐。圖／豐原分局提供
警員在所內耐心向神情焦急的67歲潘姓婦人及先生詳細說明詐術，成功阻止婦人遭詐。圖／豐原分局提供

警員在所內耐心向神情焦急的67歲潘姓婦人詳細說明詐術，成功阻止婦人遭詐。圖／豐原分局提供
警員在所內耐心向神情焦急的67歲潘姓婦人詳細說明詐術，成功阻止婦人遭詐。圖／豐原分局提供

警員在所內耐心向神情焦急的67歲潘姓婦人詳細說明詐術，成功阻止婦人遭詐。圖／豐原分局提供
警員在所內耐心向神情焦急的67歲潘姓婦人詳細說明詐術，成功阻止婦人遭詐。圖／豐原分局提供

身分證 詐騙集團 台中市

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