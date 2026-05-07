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調查局破首件謊報大額虛擬通貨交易詐團水房 保全公司當掩護洗錢20億

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，從事加密貨幣買賣的鴻翰創意公司負責人曾鴻益，涉與綽號「象哥」的詐團首腦徐培譯（通緝中）合作，將車手臨櫃提領的現金4千萬餘元，兌換成泰達幣洗錢，金額高達20億餘元，曾藉由申報虛偽大額通貨交易資料，掩飾、隱匿贓款流向，台北市調查處搜索約談13人到案，是國內首件謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。

據調查，詐團騙走被害人4396餘萬元後，依「象哥」指示前往鴻翰公司，用現金購買大量泰達幣（USDT），曾鴻益再用「幣流迴圈」手法隱匿贓款去向，依當時美金平均匯率計算，價值約5405萬餘元，北檢日前依加重詐欺取財、洗錢及偽造文書等罪起訴曾男等8人。

鴻翰公司起初月營業額僅400多萬元，經與詐團合作，車手每日捧著大把鈔票上門，以致公司日營業額躍升至1,000萬，曾鴻益為規避銀行監控，還請保全公司在鴻翰公司裝設入金機，由保全公司代收、點鈔後，以保全公司名義匯至鴻翰公司帳戶，改變鴻翰公司實際現金交易內容，毋須臨櫃即可利用入金機存入鉅額現金，隱藏鉅額金流。

據了解，2023年間，曾鴻益與徐培譯共謀，由徐男指揮車手擔任假個人幣商，將詐欺贓款攜至鴻翰公司，曾鴻益指示門市員工收取現金後，轉泰達幣至車手持用之錢包地址，再輾轉將泰達幣轉至多個錢包地址分散贓款。

調查局指出，曾鴻益為掩護詐團贓款流向，指示員工生成上百個錢包地址，要求門市員工將錢包地址登載於泰達幣買賣合約中，合約中載明虛偽的交易數量、交易金額，偽稱該些錢包地址為假個人幣商所有，再由徐培譯指示車手至鴻翰公司簽訂假合約。

另有車手未向鴻翰公司購買泰達幣，曾鴻益以公司現金佯為車手所有之現金，與前來簽訂假合約之車手全程錄影點鈔、做KYC實名認證，並要求車手在買受人欄位簽名，再持虛偽交易合約，向我國金融情報中心申報大額通貨交易，誤導執法人員偵辦方向，辦案人員交叉比對龐雜的加密貨幣來源及流向，破獲此水房集團。

調查局破獲首件謊報大額虛擬通貨交易詐團水房，洗錢金流逾20億元，搜索13處地點，約談10人到案。圖／調查局提供
調查局破獲首件謊報大額虛擬通貨交易詐團水房，洗錢金流逾20億元，搜索13處地點，約談10人到案。圖／調查局提供

詐團 贓款 洗錢 泰達幣 保全 調查局

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