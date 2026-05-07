詐團誘身障獨居男辦車貸 新北地所人員察覺有異戳破騙局

不動產詐騙案頻傳，新北一名獨居、領有身心障礙手冊的60餘歲男子，日前遭詐團持相關文件到瑞芳地政事務所辦理不動產私人抵押權設定，地所人員察覺有異聯繫本人，並通報警方介入，男子才驚覺遭騙，守住安身立命的房產。

新北市地政局長汪禮國表示，這名被害男子持有身心障礙手冊，平時自己工作賺錢維持生計，還將收入放銀行設定定存，但他一人獨居沒有親人照看，成為詐騙集團的下手目標。

上月底詐團成員疑似以話術誘騙男子，取得其相關文件資料後，由代理人前往瑞芳地所，謊稱男子買車需要貸款106萬元，受託前來申辦不動產私人抵押權設定。

當下地所審查人員察覺男子未親自到場，去電關懷提問時，發現代理人所持文件中的聯絡電話竟非該男子所有，緊急通報警方介入，執行「第二次關懷」實地走訪男子住處關心，男子這才驚覺受騙。

受害男子說，自己根本沒有買車需求，不認識抵押權人，只知道申辦代理人確實來過家中，所有文件資料皆在未能理解的狀況下遭人誘導寫下，地所人員立即協助男子提出異議書，並依規定駁回此案。

汪禮國指出，詐團常鎖定資訊不對稱的弱勢、獨居長者等族群，透過「借貸」、「投資」等話術引導申辦抵押權設定，進而轉移資產、掏空不動產，幸地政局與警察局密切合作，發揮跨機關「通報、關懷、追蹤」防護網功能，為民眾守住房產。

地政局說，新北市政府自2025年起推動「新北防詐金三角合作計畫」，結合地政、警察及社會局資源，建立跨機關通報機制，全面提升防詐攔阻效能，近日瑞芳地政事務所成功攔阻一起針對身心障礙獨居者的不動產詐騙案，守住該名60歲男子多年辛勤工作存下的養老本與棲身之所。

地政局地籍科長王珮榕提醒，若在辦理不動產交易過程中遇到任何可疑情況，可去電各地所詢問，避免受到詐團話術操控、施予心理壓力，而造成難以挽回的損失，更呼籲民眾踴躍申辦「地籍異動即時通」服務，將可信任的親友設成通知對象，當土地、建物有異動登記時，系統會即時以簡訊或電子郵件通知，有效防止不肖人士冒名辦理登記，為自己與家人財產安全把關。