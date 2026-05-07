網傳「大內酪梨自採」訊息 台南大內公所急聲明是詐騙

台南市大內是全台最大酪梨產地，區公所上午緊急公告聲明：指今天網路流傳「大內酪梨自採」訊息，經查為不實假訊息，提醒民眾不要受騙、一同防範詐騙訊息擴散。

區公所表示，今天社群軟體流傳「臺南市大內區石城里開放酪梨自採」相關訊息，引導民眾加入特定LINE帳號，經查證是虛假詐騙資訊，請民眾提高警覺切勿輕信或轉傳，以免受騙。

公所主任秘書楊瑩文指出，經查網傳貼文內容多處與實際情況不符。貼文所稱地址其實是Siri石子瀨社區活動中心，並非果園，現場並無任何酪梨自採活動。

經查大內酪梨產季還要一個多月，貼文所稱品種與生產時節明顯不符，相關圖片也疑似盜用他人照片。

台南大內酪梨產季主要每年6月至隔年2月，盛產期在7、8月份左右。大內區為全台最大酪梨產地，以「紅心圓」、「嘉選二號」、「秋可」等品種聞，品種多產期可長達大半年，這次產期還沒到就有人張貼自採訊息，區公所提醒民眾要注意。

楊瑩文指出，該訊息以透過「低價自採」等話術吸引民眾加入不明LINE帳號（@202wrekl），疑似藉此蒐集個人資料或進一步誘導匯款，具有明顯詐騙特徵。

區長陳俊達呼籲民眾切勿加入來源不明LINE帳號，也不要提供個人資料、金融資訊或匯款。接獲類似訊息應先查證真偽，避免落入詐騙陷阱，並呼籲勿再轉傳相關錯誤貼文，以免造成更多民眾誤信受騙。

網傳「大內酪梨自採」訊息。台南大內公所急聲明是詐騙假訊息。記者周宗禎／翻攝