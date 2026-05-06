年輕女找家庭代工誤信詐團實名登記 提供金融卡判罰12萬

一名20歲楊姓女子誤信詐騙集團的家庭代工廣告，對方要她先寄出自己的金融卡，就會給她工作，並匯進補助1萬元，詐團卻利用她的帳戶，騙2名被害人匯進20萬元，楊女雖堅稱她是為找工作誤入陷阱，彰化地方法院仍判她需罰12萬元罰金。

判決書指出，楊女2024年4月間在臉書看到家庭代工廣告，詐團成員告訴她需提供提款卡及密碼，就不用付做代工的材料費押金，還會給她補助1萬元，楊女即把金融卡寄出，沒多久，詐團成員來電告知楊女說她的帳戶被圈存，要她臨櫃把錢領出來，楊女到銀行時，行員已通知警方到場，楊女說，當下她才確認自己受騙了，並配合警方傳訊要引誘對方出來拿錢，但詐團成員就沒再出現。

楊女否認犯行，表示她也被騙，當時對方還有給她看家庭代工的介紹影片、公司材料運送介紹等，她還問對方「不是騙人的吧，怕被騙」，對方再出示公司行號網頁簡介、公司代表人姓名、統一編號等取信楊女，對方說，因為公司沒有收押金及材料費、運費，所以需要楊女提供帳戶提款卡做實名登記申請材料，才能購買材料，若沒有密碼，就無法幫楊女買材料。

詐團騙二名被害人可以操作投資獲利，2人各匯10萬元到楊女帳戶。

法官根據楊女與詐團的訊息對話內容，發現楊女的確是因找家庭代工，才會提供帳戶提款卡及密碼給對方做實名登記，認為楊女年僅20歲，並無犯罪前科，年輕識淺，非深具社會經驗之人，是有可能落入詐團圈套而不自知，或誤信對方詐騙話術。

不過楊女並未與告訴人等和解或賠償損失之犯後態度，法官依洗錢防制法第22條提供金融帳戶予他人使用罪等，處罰金12萬元。