快訊

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

發生什麼事？外資4月狂匯逾8,000億元入台股 寫史上天量紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕女找家庭代工誤信詐團實名登記 提供金融卡判罰12萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名20歲楊姓女子誤信詐騙集團的家庭代工廣告，對方要她先寄出自己的金融卡，就會給她工作，並匯進補助1萬元，詐團卻利用她的帳戶，騙2名被害人匯進20萬元，楊女雖堅稱她是為找工作誤入陷阱，彰化地方法院仍判她需罰12萬元罰金。

判決書指出，楊女2024年4月間在臉書看到家庭代工廣告，詐團成員告訴她需提供提款卡及密碼，就不用付做代工的材料費押金，還會給她補助1萬元，楊女即把金融卡寄出，沒多久，詐團成員來電告知楊女說她的帳戶被圈存，要她臨櫃把錢領出來，楊女到銀行時，行員已通知警方到場，楊女說，當下她才確認自己受騙了，並配合警方傳訊要引誘對方出來拿錢，但詐團成員就沒再出現。

楊女否認犯行，表示她也被騙，當時對方還有給她看家庭代工的介紹影片、公司材料運送介紹等，她還問對方「不是騙人的吧，怕被騙」，對方再出示公司行號網頁簡介、公司代表人姓名、統一編號等取信楊女，對方說，因為公司沒有收押金及材料費、運費，所以需要楊女提供帳戶提款卡做實名登記申請材料，才能購買材料，若沒有密碼，就無法幫楊女買材料。

詐團騙二名被害人可以操作投資獲利，2人各匯10萬元到楊女帳戶。

法官根據楊女與詐團的訊息對話內容，發現楊女的確是因找家庭代工，才會提供帳戶提款卡及密碼給對方做實名登記，認為楊女年僅20歲，並無犯罪前科，年輕識淺，非深具社會經驗之人，是有可能落入詐團圈套而不自知，或誤信對方詐騙話術。

不過楊女並未與告訴人等和解或賠償損失之犯後態度，法官依洗錢防制法第22條提供金融帳戶予他人使用罪等，處罰金12萬元。

楊姓女子誤入詐騙集團的家庭代工廣告網頁，寄出自己的金融卡被詐團利用，彰化地方法院判罰12萬元罰金。記者林宛諭／攝影
楊姓女子誤入詐騙集團的家庭代工廣告網頁，寄出自己的金融卡被詐團利用，彰化地方法院判罰12萬元罰金。記者林宛諭／攝影

詐騙集團 詐團 彰化

延伸閱讀

詐團謊稱送免費手機詐財 刑事局：勿點不明物流連結

詐團假冒宮廟！拿網路廣告媽祖結緣品 信眾受騙損7萬、帳戶被警示

家庭主婦一再假冒檢察官助理行騙 地院認「惡性重大」判3年1月

網購白沙屯媽祖外套「實名認證」 女遭詐2萬又被騙寄提款卡

相關新聞

假公安勾結銀樓精品店盜刷銀聯卡 詐騙大陸人洗錢1.1億

王姓男子涉嫌組洗錢水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號綁定手機，向合作的3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，1年洗錢1.1億元。刑事局拘提11人依詐欺等罪移送，檢方聲押王及4名業者等共8人獲准，命其他人

保險公司要退6千元！作家點進「官網」識破異狀：一填資料就完了

退你好幾千，只限一天內填寫資料。這種看似撿到錢的通知，其實可能是詐騙新招。作家黃大米在臉書發文提醒，近日收到一封假冒保險公司寄出的「退款通知」，聲稱可退還6000多元，但要求在20小時內填寫資料，讓她

大陸「錸金」無懼火燒、檢測儀 連騙高雄2銀樓...業者曝手法

黃姓男子涉嫌自大陸取得摻有金屬「錸」的假金飾，連續詐騙高雄兩家銀樓，得手74萬元，今被高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴；「錸」熔點高達攝氏3186度，比黃金熔點還高，銀樓表示，若未剪開以火燒再用機器檢測，單以

網購高價盤子被當「盤子」？男子變賣金飾差點被詐120萬元

彰化市70歲蘇姓老翁從網上看上每個要價9萬9千元的造型盤子，日前前往銀行準備匯款時，行員認判斷疑被詐騙，警方據報趕到，發現他身上帶有120萬元現金， 是變賣金飾所得，準備持續匯款，經員警勸說下，才打消

高雄通緝男狸貓換太子 假買家騙走2支iPhone落網

涉詐欺案通緝的羅姓男子佯裝買手機，卻趁賣家不注意，暗地狸貓換太子，將便宜舊手機換入賣家的iPhone手機盒內，聲稱要去車上拿錢，便一去不回，等到賣家打開手機盒才發現手機遭調包。

「金包銀」假金大陸流入台灣 男連騙兩銀樓獲利74萬

近年黃金價格高漲，黃姓男子涉嫌自大陸取得摻有金屬「錸」的假金飾，連續詐騙高雄兩家銀樓，獲利逾74萬元，直到銀樓發現黃金有異，才發現被騙上當，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴黃男，並法院具體求刑有期徒刑3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。